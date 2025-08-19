美국무 "우크라 안전보장 위해 비유럽 동맹과도 협력"

"영토획정, 푸틴·젤렌스키에 달려있어"

마코 루비오 미국 국무장관은 18일(현지시간) 우크라이나의 안전 보장 구축을 위해 미국이 유럽 및 비(非)유럽 동맹국들과도 협력할 것이라고 밝혔다.

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스

루비오 장관은 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 우크라이나 종전 협상의 최대 쟁점인 우크라이나 안보 유지와 관련해 이같이 말했다.

앞서 도널드 트럼프 미 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 및 유럽 정상들이 참석한 백악관 정상회의에서 "블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나에 대한 (미국과 유럽의) 안전 보장을 수용했다"며 "집단으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래의 어떠한 공격도 억제할 수 있는 합의에 도달할 수 있다고 낙관한다"고 했다. 이는 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 하지 않도록 하되, 집단 방위를 규정한 나토 헌장 제5조와 유사한 방식의 안보를 우크라이나에 제공하는 방안을 뜻하는 것으로 해석된다.

이런 가운데 루비오 장관이 미국과 유럽 동맹국뿐 아니라 유럽 밖의 국가들과도 협력하겠다는 뜻을 밝힌 것이어서 구체적인 관련 구상에 한국 등 동아시아 동맹국도 포함될지 여부에 관심이 쏠린다.

젤렌스키 대통령은 이날 백악관 회의 후 기자회견에서 "미국이 안전보장의 일원으로 참여하고 이를 조율하는 데에 도움을 주겠다는 중요한 신호를 받았다"며 "안전보장 세부 사항은 10일 이내에 마련돼 문서로 공식화될 것"이라고 했다. 그러면서 "우리의 파트너들이 안전보장을 풀어낼 것이며 점점 더 많은 세부 내용이 드러날 것"이라고 덧붙였다.





또 루비오 장관은 이날 인터뷰에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 젤렌스키 대통령과 만날 것을 제안했다고 전했다. 그는 "전쟁을 멈추는 경계선을 어디에 긋느냐는 것이 분명히 대화의 일부가 될 것"이라며 종국적으로 그 경계선이 어떻게 될지는 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령에게 달려있다고 강조했다. 그러면서 "우리는 그것을 촉진하고 가능하게 하기 위해 그 자리에 있을 것"이라고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

