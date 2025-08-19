2028년부터 의대 '지역의사 전형' 선발…공공의료사관학교 설립도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복지부장관, "필수의료 인력 양성에 충분한 투자·보상"

정부가 이재명 대통령의 공약이었던 지역·필수·공공의료 강화를 위해 '지역의사제' 도입과 '공공의료사관학교(공공의대)' 설립을 공식적으로 추진한다.

18일 국회에서 정은경 보건복지부 장관 등이 출석한 가운데 보건복지위원회 전체회의가 열리고 있다. 연합뉴스

정은경 보건복지부 장관은 18일 국회 보건복지위원회에 주요 업무 추진 현황을 보고하면서 "지역·필수·공공의료인력 양성을 위해 충분한 투자와 보상을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이어진 세부 업무보고에서 김혜진 복지부 기획조정실장은 "지역의사제를 도입하고 공공의료사관학교를 설립해 안정적인 공공의료 인력 양성 기반을 마련하겠다"고 설명했다.

이에 따라 복지부는 이르면 2028년도 신입생부터 의대 신입생 일정 비율을 지역의사 전형으로 선발해 지원하고 졸업 후 특정 지역에서 의무 복무하게 하는 방식을 구상 중인 것으로 알려졌다.

복지부는 아울러 국립중앙의료원 부설 교육기관으로 공공의료사관학교도 신설할 계획이다. 상대적으로 낙후된 지방에 의대를 세워 이곳에서 배출된 의사들이 지역 중환자를 최종 치료하게 하겠다는 것이다.

다만 이재명 대통령의 핵심 공약이었던 이들 정책에 대해 의료계가 반대하고 있어 향후 적지 않은 반발이 예상된다. 대한의사협회(의협)는 지역의사제가 헌법상 직업 선택의 자유 등을 침해하고, 공공의대는 의사 배출까지 최소 10년이 걸려 실효성이 떨어진다고 주장하고 있다.

한편, 정 장관은 이날 "국민과 의료계가 공감할 수 있는 국민 중심 의료개혁을 추진해 지속가능한 보건의료체계를 만들어 나가겠다"며 "국립대병원을 지역 거점 병원으로 육성할 것"이라고 말했다. 또 "요양병원 간병비에 건강보험을 단계적으로 적용해 국민 부담을 완화해 나가겠다"면서 "기초생활보장제도 강화와 상병수당 확대도 추진하겠다"고 했다.





정 장관은 이 대통령이 지원금 등 복지사업을 대상자가 신청해야만 받을 수 있는 '복지 신청주의' 개선을 검토한 것과 관련해선 "복지 사각지대를 줄이고 자동적으로 지급할 수 있는 방안이 있는지 검토하고 있다"며 "기술적인 부분을 검토한 후 법 개정이나 사회적 의견 수렴 등의 절차를 거쳐야 한다"고 설명했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

