김병기 "독립기념관장 '광복은 연합국 선물' 헛소리…파면해야"

"尹지명 관장, 독립운동 부정"

김병기 더불어민주당 원내대표는 16일 김형석 독립기념관장이 "광복을 세계사적 관점에서 보면 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 언급한 것과 관련, "정부는 이 자를 즉시 파면하라"고 말했다.

김병기 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제2차 임시전국당원대회에서 인사말을 하고 있다. 2025.8.2 김현민 기자

김 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니 전 세계가 비웃을 일"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "지난해 윤석열이 지명한 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부다"며 "작년 광복절에는 개관 후 첫 독립기념관 경축식을 취소했고, 올해는 경축사에서 항일 독립투쟁을 비하했다"고 비판했다.

이어 "독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면 누란의 위기 때 국민께 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하며 누가 헌신하겠는가"라고 반문했다.





그는 "법적 권리 운운하며 세 치 혀를 놀리는 김형석에게 피가 거꾸로 솟는 분노를 느낀다"며 "순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 살 자격조차 없다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

