회사 밖은 지옥?…상반기 퇴사자 22%급감 이유를 보니

잡코리아 '상반기 취업 트렌드 리포트'

경기 침체로 기업들이 채용에 보수적으로 변하면서 올해 상반기 퇴사자가 크게 줄어든 것으로 나타났다.

최근 잡코리아가 발행한 '2025 상반기 취업 트렌드 리포트'에 따르면 올해 상반기 퇴사자는 20만명으로 작년 하반기(26만명) 대비 22%나 줄었다. 이에 대해 잡코리아는 경기 침체로 불확실성이 증가하면서 직장인들이 이직보다는 현 직장에 머무르며 안정을 꾀하는 구조적 변화가 발생했다고 분석했다.

다만 '인공지능(AI)' 키워드를 포함한 채용공고는 같은 기간 8% 늘어 AI 인재 수요는 지속해서 증가하는 것으로 나타났다. 이는 AI 활용 능력을 겸하면 채용 불경기에도 살아남는 인재가 될 수 있음을 의미한다고 리포트는 설명했다.

경력직 채용 선호 두드러져

잡코리아 2025 상반기 채용 결산

경력직 채용 선호 현상도 두드려졌다. 신입이 지원할 수 있는 공고는 지난해 하반기 대비 감소한 반면 경력직 채용 공고 비율은 3.1% 늘었다. 이는 업무에 바로 투입 가능한 경력 채용 선호 현상이 심화하고 있다는 것을 보여준다.

대기업-중소기업 간 채용 양극화 현상도 나타났다. 대기업은 경기 변동에도 변동률 1% 미만의 비교적 안정적인 채용을 유지했지만, 중소기업의 채용은 8% 감소했다. 또 올 상반기 정규직 채용은 전년 하반기 대비 9% 줄어든 반면, 계약직과 인턴 채용은 각각 3%, 11% 증가했다. 전체 채용에서 비정규직 비율이 상승함에 따라 고용 불안도 심화하는 추세다.

채용공고 2~4월, 입사 지원 4~5월 집중

잡코리아 2025 상반기 채용 결산

채용시장에 성수기와 비수기가 뚜렷이 구분되는 것 또한 또 다른 특징이다. 공채보다 수시 채용이 증가하긴 했지만, 여전히 채용 공고는 2~4월, 입사 지원은 4~5월에 집중되는 패턴이 두드러졌다.

재택근무가 가능한 일자리는 점점 줄고 있다. 코로나19 대유행 이후 급증했던 재택근무는 점차 줄어들고 있어 올해 상반기 재택근무가 가능한 채용공고는 겨우 2%에 불과했다. 이는 전년 하반기 대비 0.3% 감소한 수치다.





잡코리아는 하반기 공채 시기에 앞서 ▲상대적으로 경쟁률이 낮은 타이밍 조준 ▲AI 활용 역량 강조를 통한 합격률 상향 ▲중소기업 경력을 활용한 중견·대기업으로 이직 등 3가지 구직 전략을 제안했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

