홈플러스, 임대료 결렬 폐업은 '핑계'였나…안 깎고 유지한 매장도 있었다

DL그룹 보유 2개 점포, 임대료 동결 후 영업유지…결렬 명분 흔들

결국은 임대료 핑계로 저수익 매장 솎아내기?…'일석이조' 전략

MDM 보유 10곳 모두 폐점…복합개발 앞당기지만 年 수백억 손실

기업 회생절차를 진행 중인 홈플러스가 임대료 조정 협상에 실패했다며 전국 15개 매장의 폐점을 결정한 가운데, DL그룹이 소유한 2개 매장은 기존 임대료 조건을 그대로 유지하기로 합의한 것으로 확인됐다. 이번 폐점 결정이 단순한 임대료 협상 실패가 아닌, 홈플러스 소유주인 MBK파트너스가 비수익 점포도 함께 정리하려는 치밀한 전략이 깔려있다는 분석이 나온다.

비수익 점포 정리·수익성 개선 노린 MBK의 이중 포석

서울의 한 홈플러스 매장. 연합뉴스.

17일 부동산과 유통업계에 따르면 DL그룹이 보유한 홈플러스 5개 점포 중 울산남구·대전문화·전주완산점 등 3곳은 폐점 대상에 포함됐다. 반면 의정부점과 인천인하점은 기존 임대료 조건을 유지하며 영업을 이어간다. DL그룹 관계자는 "두 점포는 임대료 조정 없이 계속 운영하는 것으로 합의됐다"고 했다.

이 때문에 임대료 협상은 수단일 뿐, MBK파트너스가 수익성 낮은 점포를 솎아내려는 것이 본질이라는 해석이 나온다. 일부 점포에는 '임대료 반값 인하'와 같은 현실적으로 수용하기 어려운 조건을 제시해 협상 결렬을 유도했다는 관측도 있다. 실제 폐점 대상이 된 DL그룹 보유 매장 3곳은 모두 이런 조건을 거부해 문을 닫게 됐다.

MBK는 비수익 매장을 대상으로 임대료 협상을 진행하면서 임대료가 조정됐다면 '꿩 먹고 알 먹는' 격으로 수익성을 개선하고, 협상이 결렬되면 수익이 저조한 점포를 폐점하는 일석이조의 효과를 노렸다는 분석이다. 동시에 수익이 양호한 매장은 임대료 조건을 동결하는 양면 전략을 썼다. 이에 대해 홈플러스 관계자는 "협상 세부 내용은 실무진만 아는 기밀사항이기 때문에 임대료가 유지된 매장이 있는 줄 몰랐다"며 "기업 정상화를 위해 임대료 인하를 통한 수익성 회복이 최우선이었으며, 그 과정에서 수익성이 낮은 매장이 정리되는 경우도 있었을 뿐"이라고 해명했다.

홈플러스는 68개 점포를 빌려서 영업 중이며 이 중 15곳을 정리하기로 했다. 폐점에서 제외된 나머지 점포 중에서 DL그룹 보유 매장 이외에도 임대료 조건을 유지한 곳이 있을 가능성이 높다. 업계는 향후 1년여의 폐점 절차 동안 홈플러스가 재고 처리·인력 조정과 함께 재무구조 개선, 인수합병(M&A) 진행 등 '정밀 구조조정'에 나설 것으로 보고 있다.

MDM그룹, '개발 시계' 앞당겨졌지만…리스크도 커져

폐점 점포 15곳 중 10곳은 MDM그룹 계열 MDM자산운용이 소유다. 가양·시흥·일산·계산·원천·안산고잔·천안·장림·동촌·울산 북구 점이 해당한다. MDM은 홈플러스의 '임대료 50% 인하·계약기간 1년으로 축소' 제안을 거부해왔으며, 끝내 보유 매장 전부가 폐점 수순을 밟게 됐다. MDM 관계자는 "장기 복합개발을 전제로 매장을 인수했기에 사업 착수가 오히려 앞당겨졌다"고 했다. 그러나 공실이 길어질 경우 연간 수백억 원대 임대료 손실과 금융비용을 떠안게 된다. 또한 요즘 부동산 시장을 고려하면 적극적인 개발이 녹록지는 않은 상황인 것도 부담이다.





MDM은 신규 유통 임차인 유치와 개발 착수를 병행 검토 중이지만, 상업시설 공실 장기화 리스크가 높아 단기 수익보다 장기 자산가치 제고에 무게를 둘 가능성이 크다. 또한 폐점 예정 점포에 입점한 소상공인과 임차 상인들은 생계 위기에 내몰릴 전망이다. 상권 붕괴로 인한 지역경제 위축 역시 불가피하다는 우려가 나온다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

