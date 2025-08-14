화성시, 퇴직인력 역량강화 지원사업 교육생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 화성시는 은퇴자들의 사회 재진출과 노후 준비를 돕기 위한 '퇴직인력 역량강화 지원사업'에 참여할 3·4기 교육생을 선착순 모집한다고 14일 밝혔다.

3기 교육은 다음 달 15일부터 18일까지, 4기 교육은 다음 달 22일부터 25일까지다. 교육은 봉담읍 효행로 212 소재 화성시민대학에서 실시된다.

모집 대상은 미취업 상태인 45~64세의 화성시민이다. 기수별 선착순 15명을 모집하며, 참여 확정 시 개별 통보한다.

교육 내용은 ▲활기찬 중년으로 살아가기 ▲입사지원서 및 이력서 작성법 ▲성격유형 검사(MBTI)를 통한 자기 이해 ▲풍요로운 노후를 위한 재무설계 및 노무 교육 등으로 구성된다.





이번 교육은 실업급여 수급자를 위한 구직활동 1회로도 인정된다. 교육과 관련한 자세한 사항은 화성시 노사협력과나 화성시 일자리센터로 문의하면 된다.





