"해양경찰 소개합니다" … 창원해경, 창원대생에 진로 탐색 견학 선사

경남 창원해양경찰서가 11일 국립창원대학교 학생과 교직원들을 초대해 학생들의 진로 탐색 견학 프로그램을 지원했다.

창원해경은 경찰서 대회의실에서 해양경찰 홍보영상을 상영하며 해양경찰 업무를 소개하고 해경 업무와 현장에 관한 학생들의 질문에 답했다.

창원해경과 국립창원대 학생들이 해경 함정 앞에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 창원해양경찰서 제공

또 심폐소생술 방법 등을 가르쳐 주고 학생들의 실습을 도우며 해양안전 중요성을 강조했다.

이후 창원해경 전용부두에 정박해 둔 해양경찰 함정에 함께 올라, 갑판과 조타실 등 선실을 함께 둘러보고 주요 장비와 함정 전반을 설명했다.

창원해경 관계자는 "사회로 나갈 준비를 하는 창원대 학생들에게 해경의 다양한 업무와 현장을 소개하고, 해양 분야를 포함한 직업 세계에 대한 이해도를 넓혀주고자 견학을 마련했다"며 "학생들이 미래 진로를 설계하는 데 실질적 도움이 되길 바란다"고 말했다.





이어 "우리 창원해경은 앞으로도 청소년과 청년들을 위한 견학 프로그램을 지속해서 운영하도록 노력하겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

