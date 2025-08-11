7년 만에 만난 한일 농업장관…"농업분야 협력 방안 논의

한중일 농업장관회의 계기
송미령 농식품부 장관, 고이즈미 일본 농림수산성 대신과 면담
2018년 이후 첫 장관급 소통
인천에서 11일 열린 한·중·일 농업장관회의를 계기로 한국과 일본의 농업장관이 2018년 이후 7년 만에 만나 양국 간 농업 분야의 실질 협력 방안을 논의했다.
농림축산식품부는 송미령 장관과 고이즈미 신지로 일본 농림수산성 대신이 이날 양자 면담을 진행했다고 밝혔다.
농식품부 관계자는 "이번 면담은 한일 양국이 지난 4월 실무자급 교류 및 5월 차관급 면담 등을 통해 우호 분위기를 조성한 가운데, 2018년 이후 첫 장관급 소통을 이어간 점에서 의미가 크다"며 "양국은 일반 농업분야 협력뿐만 아니라 세계중요농업유산 협력, 일본 국제원예박람회 개최, 한국 음식 문화 등 다양한 분야에서 상호 관심사에 대한 의견을 교환했다"고 설명했다.
아울러 두 장관은 한국 농식품의 일본 진출 확대 방안에 대한 의견을 교환했다. 또 수석수의관 회의 정례화 및 초국경 질병에 대응한 정보 공유의 확대 필요성에도 공감했다. 농업유산 분야에서도 상호 정책 경험을 공유하고, 국제학술대회 등을 통해 협력 기반을 더욱 공고히 하기로 했다.
송 장관은 "한일 양국은 유사한 농업 구조와 과제를 공유하고 있으며, 실질 협력을 통해 상호 경쟁력과 지속가능성을 높일 수 있다"며 "이번 면담이 양국 간 농업 협력의 폭을 넓히는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
