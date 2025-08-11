AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

東谷 권용섭 화백 수묵화

정광태 노래·장광팔 사회

광복 80주년과 오는 10월 30일 열리는 경주 APEC을 기념하는 '독도 사랑 수묵 퍼포먼스'가 오는 13일 오전 10시 경주IC 인근 '독도 사랑 휴게소'에서 성대하게 열린다.

경주서 광복 80주년 APEC 기념 독도사랑 수묵 퍼포먼스. 그림 東谷

이번 행사는 25년간 세계 20여개국을 순회하며 한국의 절경과 독도를 알린 재미 독도 화가 권용섭 화백과 부인 여영난 씨가 주인공이다.

권 화백은 단 10분 만에 길이 7m의 대형 화폭에 독도를 그려내는 '수묵 속사' 퍼포먼스를 선보인다. 시원하고 강렬한 붓질로 완성되는 수묵화는 현장의 박수와 함성을 끌어내며 애국심을 고취할 것으로 기대된다.

사회는 1세대 만담가 장소팔의 후손이자 2대 만담가인 장광팔 씨가 맡아 재치 있는 진행으로 분위기를 이끈다.

또한 '독도는 우리 땅'을 통해 40여년간 독도 운동의 상징으로 자리 잡은 가수 정광태 씨가 무대에 올라 대표곡을 열창한다. 이날 공연에는 시니어 220명의 플래시몹과 250여 명의 시민 관객이 함께해 대규모 합창과 율동으로 독도 사랑의 메시지를 전한다.

권 화백은 "이번 공연이 단순한 예술 퍼포먼스를 넘어 독도의 가치를 널리 알리고, 한동안 위축됐던 독도 사랑 운동을 다시 불러일으키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

주최 측 역시 "경주 APEC과 광복 80주년이라는 역사적 의미를 함께하는 문화외교의 첫걸음이 될 것"이라고 강조했다.





독도 운동은 지난 수십 년간 국민적 관심 속에 이어져 왔으나, 최근 국제 정세와 사회 이슈 변화로 동력이 약화한 측면이 있었다. 이번 행사는 예술과 음악, 대중 참여를 결합해 독도 운동에 새로운 활력을 불어넣는 상징적 자리로 평가받고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

