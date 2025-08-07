전주시, 22~23일 '치맥가맥 페스티벌' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모래내시장 일원서 오후 6시~11시 진행

전북 전주시가 오는 22일과 23일 이틀간 모래내시장길 일원에서 '모래내시장 제8회 치맥가맥 페스티벌'을 연다.

7일 시에 따르면 모래내시장 치맥가맥 페스티벌은 시원한 맥주와 함께 시장에서 직접 만든 바삭한 치킨과 다양한 먹거리들을 한자리에서 맛볼 수 있는 전주지역 전통시장 대표 축제이다.

제8회 치맥가맥 페스티벌 개최 포스터. 전주시 제공

이틀간 매일 오후 6시부터 11시까지 진행되는 이번 축제는 시장 상인들이 직접 참여하는 먹거리 부스 외에도 야간에 진행되는 EDM 파티와 축하공연 등 신나는 문화행사도 마련돼 더위에 지친 시민과 관광객들에게 즐거움을 선사할 예정이다.

시는 이번 행사를 통해 젊은 세대 등 시민들에게 전통시장이 단순히 물건을 구매하는 곳을 넘어 문화를 즐기는 곳으로 변화하고 있음을 알릴 계획이다.





김병권 모래내시장 상인회장은 "이번 축제를 준비하면서 힘든 점도 있지만, 매년 행사를 통해 많은 사람이 시장을 다시 찾는다는 것이 더 큰 보람이다"며 "앞으로도 전통시장에 활력을 북돋울 수 있는 축제를 계속 이어가고 싶다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

