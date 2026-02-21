'운명전쟁49', 순직 소방관 사주풀이 미션 논란 사과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"사주풀이 통해 고인 숭고함 되새기려 했다"

"서바이벌 콘셉트 유족에 사전 안내"

"불쾌함 유발…유족·소방관께 사과"

디즈니플러스 예능 프로그램 '운명전쟁49' 제작진이 순직 소방관의 사망 원인을 사주풀이 미션 소재로 활용한 것과 관련해 공식적으로 사과했다.

20일 제작진은 입장문을 통해 "유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다"며 "상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "프로그램 취지 상 여러 삶과 죽음이 소개될 것이었기에 의미 있고 숭고한 사연을 되새기는 계기로 삼고 싶었다"며 사전 동의 절차를 거쳤음을 설명했다.

제작진은 또 "촬영에 앞서 유가족께 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 설명드리고 가족분의 서면 동의를 받았다"고 덧붙였다. 다만 일부 시청자와 유가족이 방송을 보고 불쾌함을 표시한 데 대해서는 "많은 분의 지적을 겸허히 받아들인다"며 "(유가족께) 계속 설명을 드려 오해를 풀고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다"고 밝혔다.

'운명전쟁49'는 49인의 운명술사가 다양한 미션을 수행하며 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다. 문제의 장면은 지난 11일 공개된 2화 '망자 사인 맞히기' 미션으로, 고(故) 김철홍 소방교가 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 사례를 다뤘다. 제작진은 고인의 사진과 생·사망 시점 등을 단서로 출연자들이 사망 원인을 추리하도록 했다.

방송 직후 사회관계망서비스(SNS) 등을 중심으로 "망자에 대한 예의가 아니다"는 비판이 확산됐다. 고인의 조카라고 주장한 누리꾼은 "다른 사람을 구하다 순직한 사람의 죽음을 폄훼한다"며 "(동의를 구할 당시) 사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했는데, 이게 어딜 봐서 삼촌의 희생을 기리는 건지 전혀 모르겠다"고 토로했다.

이 누리꾼은 "상황이 벌어진 뒤에도 우리 가족 및 소방관분들에게 제대로 된 사과를 하지 않았다"며 불쾌감을 재차 드러냈다. 또한 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총) 소방공무원노동조합은 성명을 내고 "고인의 명예와 존엄을 훼손할 소지가 크다"며 유감을 표명했다.





'운명전쟁49'는 과거 불법 의료 시술 및 매니저 갑질 의혹으로 활동을 중단한 코미디언 박나래가 무편집 상태로 등장해 논란이 되기도 했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

