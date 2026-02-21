李대통령, '尹 선고 미국 입장' 보도에 "왜 외국 정부에 묻나"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령은 21일 미국 정부에 윤석열 전 대통령의 1심 선고에 대한 입장을 물은 언론 보도를 두고 "근본적 문제는 한국의 일부 언론이 국내 문제에 대한 의견을 외국 정부에 물어본다는 것"이라고 지적했다.

이 대통령은 이날 사회관계망서비스 엑스(옛 트위터)에 윤 전 대통령 재판에 대한 미국 백악관 고위 관계자 발언을 다룬 기사를 공유하며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

이 대통령은 "왜 국내 문제, 그것도 정치와 독립된 사법 판결에 대한 입장을 외국 정부에 질의하느냐"며 "외국 정부가 국내 문제에 관여하면 내정 간섭이라고 문제를 제기하는 것이 언론의 정상적 모습"이라고 꼬집었다

아울러 이 대통령은 "한국의 친위군사쿠데타 재판에 대한 입장을 미국에만 물었는지 아니면 일본, 중국, 유럽 등 다른 나라에도 물었는지 궁금하다"고 덧붙였다.

이 대통령이 공유한 기사에는 19일(현지시간) 백악관 고위 관계자가 윤 전 대통령 판결에 관한 입장을 묻는 질문에 '한국의 사법 문제에 대해 어떠한 입장도 취하지 않는다'면서도 '한국에서 정치적 동기에 의해 종교계 인사나 미국 기업을 겨냥한 사례에 관한 보도에 대해 여전히 우려하고 있다'고 말했다는 내용이 담겼다.





이후 다음 날 국무부 대변인은 같은 취지의 한국 언론 질의에 대한 서면 답변에서 "한국 사법 시스템의 사안이며 미국은 그 민주적 제도의 독립성을 존중한다"고 밝혔다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

