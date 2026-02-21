"매물 50% 줄어" 서울 이어 경기도 '씨 마른 전세'[부동산AtoZ]

AD

서울에 이어 경기도 주요 지역에서도 전세난이 심화되고 있다. 경기도의 아파트 전세 매물은 지난해 대비 50% 가까이 감소했다. 전셋값 상승도 이어지면서 세입자들의 시름도 깊어질 전망이다.

서울에 이어 경기도 '전세 실종'

21일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 경기도 아파트 전세 매물은 1만4858건으로 1년 전(2만8918건)과 비교해 48.7% 줄었다.

주거 수요가 많은 경기 남부에서 매물 감소가 더 심각하다. 성남시 중원구의 전세 매물은 86.6% 감소했고, 안양시 만안구도 85.5%, 용인시 처인구도 전년 대비 76.7% 줄었다. 이어 안양시 동안구(-72.9%), 수원시 권선구(-68.5%), 용인시 수지구(-68.0%) 등도 매물이 크게 줄었다.

서울 아파트 전세 매물은 1만9171건으로 1년 전(2만8921건)과 비교해 33.8% 줄었다.

자치구별로 보면 성북구(-90.5%), 관악구(-78.3%), 중랑구(-72.2%), 동대문구(-71.3%), 강동구(-69.8%), 노원구(-69.4%), 광진구(-69.1%), 강북구(-64.6%) 등 임대차 수요가 많은 비강남권과 서울 외곽지역의 전세 물건 감소가 두드러졌다.

전세 물건이 줄어든 원인으로는 6·27 대출 규제와 10·15 부동산 대책이 꼽힌다. 대출 규제로 소유권 이전 조건부 전세대출 금지됐으며 주택담보대출 활용 시 6개월 내 전입신고 의무가 생겼다. 지난해 10월15일에는 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이면서 '갭투자'가 불가능해졌고, 전세 매물이 귀해졌다.

특히 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 부동산에 대한 강경 발언을 이어가면서 전세 시장 위축도 지속되고 있다. 5월9일 다주택자 양도세 중과 종료를 앞두고, 다주택자의 주택 처분이 본격화되면 임대차 물건 감소도 이어질 가능성이 있다. 게다가 정부는 아파트 등록임대사업자의 양도세 감면 혜택 제한에 이어 대출 연장 제한 방안도 검토 중이다.

연합뉴스

아파트 전셋값 상승세 지속

공급 감소로 전셋값도 상승세다. KB부동산에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 전세 평균 가격은 6억6948만원으로 집계됐다. 지난해 1월(6억3267만원) 대비 3681만원 올랐고, 2023년 8월 이래 30개월 연속 상승세다.

이 같은 흐름은 전세가격지수 변동률에서도 확인된다. 한국부동산원에 따르면 지난 16일 기준 전국 아파트 전셋값은 평균 0.07% 상승했다.

경기도도 아파트 전셋값은 0.11% 상승하며 전주(0.10%)보다 상승 폭이 확대됐다. 경기 남부권 주거단지인 수원 영통구(0.40%)·안양 동안구(0.19%)·성남 분당구(0.18%)·용인 수지구(0.18%) 등의 전셋값 상승 폭이 컸다.

서울(0.11%→0.08%)은 상승 폭은 축소됐으나 전세 매물 감소가 이어지는 가운데 역세권 인근 대단지 등 선호 단지 중심으로 임차 수요가 유지되며 전체적으로 올랐다.

노원구(0.21%)가 상계·중계동 구축 위주로, 성동구(0.20%)는 하왕십리·옥수동 대단지 중심으로 전셋값 오름폭이 컸고 성북구(0.15%), 강북구(0.15%), 동대문구(0.14%) 등도 높았다.





이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 "다주택자 쪼이기와 매매가격 상승으로 전세시장 오름세가 지속될 가능성이 있다"면서도 "만약 단기간에 다주택자 매물이 전부 시장에서 흡수된다면 민간 전세의 소멸이 전세대란으로 연결될 수 있지만, 아직 그럴 가능성은 낮아 보인다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

