무안군 '인구 10만' 전략 로드맵 제시

호남취재본부 정승현기자

입력2026.02.19 18:20

정주·돌봄·일자리·다양성 전환

무안군 '인구 10만' 전략 로드맵 제시 인구 10만 전략을 통해 인구 성장세 정착을 추진 중인 무안군. 무안군 제공
전남 무안군이 전국적인 인구 감소 흐름 속에서도 2025년 말 인구 9만5천 명을 돌파한 성장세를 '정착'으로 연결하기 위해, 정주 혁신 로드맵을 본격화한다.


군은 주거·돌봄·일자리·다양성을 하나의 전략으로 엮어 '인구 성장 도시'로 전환하고, '인구 10만' 시대를 향한 중장기 정책을 추진하겠다고 밝혔다.


군에 따르면 2025년 12월 말 기준 인구는 9만5,592명(4만6,419세대)으로, 2024년 대비 2,905명(3.14%) 증가했다. 남악·오룡지구 인구는 5만1,867명(2만986세대)으로 군 전체의 절반을 넘어 성장의 중심축으로 자리잡았다.


연령 구조는 18세 미만 1만6,295명(17.1%), 유소년(14세 이하) 1만3,038명(13.6%), 65세 이상 2만443명(21.4%)으로 나타났다. 고령인구 비중이 20%를 넘어서며 전남 무안군은 2022년부터 초고령사회에 진입했지만, 유소년 비중은 전국 평균(10.3%)보다 3.4%p 높아 가족·아동 기반도 확인된다는 평가다.


군은 이러한 흐름을 '전입' 중심에서 '정착' 중심으로 전환하기 위해 인구전략 핵심 키워드를 '정주-돌봄-일자리-다양성'으로 제시했다. 출산·양육·교육·주거·교통·문화 등 삶의 조건을 유기적으로 연결해 '오고-머무르고-정착하는' 구조를 만들겠다는 구상이다.


군은 2025년 성과를 기반으로 2026년 정책을 확장한다. 출생기본소득은 2025년 566명이 접수·지급됐고, 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원은 168가구가 혜택을 받았다. 전입 인센티브는 일반전입자 6,530명(국군장병 23명, 대학생 319명 포함)에게 지급됐으며, 주소이전 지원과 홍보를 통해 전입지원금과 환영 물품을 총 6,875명에게 제공했다.


2026년에는 '아이 키우기 좋은 무안'에서 '가족이 머무는 무안'으로 정책 범위를 넓힌다. 출생기본소득은 1~18세 아동에게 월 20만 원(현금 10만 원, 지역화폐 10만 원)을 지원하며, 2026년에는 2024년생 583명, 2025년생 580여 명을 대상으로 약 22억 원을 편성했다. 주거 분야는 신혼부부·다자녀가정 주거안정 지원과 전세자금 대출이자 지원을 이어가며, 2026년 268가구를 대상으로 총 6억9,900만 원 규모로 추진할 계획이다.


군은 인구정책의 또 다른 축으로 도시 기반 확충도 병행한다. RE100 기반 분산에너지 특화산업단지 조성과 국가산단 지정 추진, K-푸드 융복합산업단지 조성 및 앵커기업 유치로 일자리 기반을 강화한다. 정주 인프라로는 죽산IC 신설, 오룡복합문화센터 착공, 전남 서부권 청년비전센터 건립 등을 추진하고, 교육 인프라로 무안공공도서관 신축과 함께 2026년 3월 무안사랑유치원·무안사랑초·무안희망중 개교, 2026년 9월 무안희망초 개교를 계획했다.


청년정책은 '지원'에서 '성장 연계'로 전환한다. 전남 무안군은 청년 도전 지원사업을 강화해 상담·생활관리·맞춤형 프로그램을 제공하고 지역 기업·기관과 연계해 취·창업으로 이어지도록 설계했다. 청년상가 8개소 운영, 청년 창업활동비 지원(15명), 메이커스페이스 일반랩·전문랩 운영 등으로 창업 기반도 넓힌다.


귀농·귀촌 정책은 '살아보기 이후 정착'에 초점을 맞춘다. 2025년 귀농귀촌 지원센터 상담 227건, 박람회 4회 참여로 242건 상담 실적을 기록했으며, 2026년에는 체류형 귀농인의 집 운영과 '전남에서 살아보기' 확대, 어울림마을 조성, 우수창업 활성화 지원 등을 연계해 주거?일?관계?교육?사후관리까지 묶은 정착 패키지를 강화할 방침이다.


외국인주민 정책은 노동력 중심을 넘어 지역 공동체 구성원으로의 정착에 방점을 찍었다. 군정 모니터링단 운영, 정착지원, 한국어·한국문화 교육, 찾아가는 이동상담소·안심동행 서비스 등을 통해 생활 적응과 권익 보호, 지역사회 참여를 확대한다는 구상이다.


군은 단년도 사업을 넘어 '제2차 무안군 인구정책 기본계획(2026~2030)'을 수립해 인구구조·생활인구·정주여건을 종합 진단하고, 성과지표(KPI)와 모니터링 체계, 재원조달·투자우선순위, 민·관 거버넌스까지 포함한 실행형 계획으로 구체화할 계획이다.


김산 무안군수는 "인구정책은 출생·양육 지원에만 머무는 것이 아니라 주거·일자리·교육·돌봄·교통·정주환경과 생활행정이 유기적으로 연결될 때 효과가 나타난다"며 "신도시의 성장과 읍면의 활력 회복을 함께 이루고, 청년과 귀농·귀촌인이 정착하며 외국인 주민이 이웃이 되는 다양한 정주 모델을 확장해 '인구 10만 무안' 시대를 열겠다"고 밝혔다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

