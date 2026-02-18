국민의힘, 당명 또 바꾼다…후보 2개 압축, 주말께 확정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

18일 오후 국회에서 지도부 회의

국민의힘이 새 당명 후보를 2개로 압축했고 이르면 이번 주말께 최종안을 확정하기로 했다.

장동혁 국민의힘 대표, 송언석 원내대표, 정점식 정책위의장 등 당 지도부는 18일 오후 국회에서 회의를 열고 이같이 결정한 것으로 전해졌다.

회의에서는 당 홍보본부장인 서지영 의원과 당 브랜드전략 태스크포스(TF)를 이끄는 김수민 전 의원이 대국민 공모전 등을 통해 취합한 당명 후보 가운데 선정한 2건을 보고했다. 장 대표는 후보군에 대해 보고받은 뒤 별다른 의견을 제시하지 않은 것으로 알려졌다.

국민의힘은 내주 초 최고위원회의에 당명 개정안을 상정하고 의원총회에서도 의견을 수렴할 예정이다. 다음 주 예정된 최고위를 이번 주말 긴급 최고위 형식으로 앞당겨 개최하는 방안도 검토되고 있다.

이 같은 과정을 거쳐 최종 후보가 선정되면 상임전국위원회와 전국위원회 의결을 거쳐 새 당명이 확정될 방침이다.

박성훈 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "당의 외연 확장을 위한 노력을 구체적으로 보여드리는 방안 중 하나가 당명 개정"이라며 "이미 당명 개정이 필요하다는 의견이 전 당원 투표에서 절반을 넘었기 때문에 그 부분을 되돌리기 어렵다"고 전했다.





이어 "다음 주에는 최종적으로 당명을 확정하고 3월 1일 현수막을 통해 국민께 변화된 당의 모습을 보여드리고자 한다"고 설명했다.





