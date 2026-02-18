"다들 월 400은 번다더라" 명절 잔소리 들었는데…실제 통계 보니 '반전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상위 0.1%가 끌어올린 평균의 함정

대한민국 직장인의 '평균 연봉 4500만원'은 소수의 고액 연봉자가 끌어올린 수치라는 지적이 나온다.

18일 박성훈 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 의원이 국세청으로 제출받은 '2024년 귀속 근로소득 신고 자료'에 따르면 대한민국 직장인의 1인당 평균 근로소득은 약 4500만원(월 375만원)으로 집계됐다.

하지만 실제 근로자들은 소득순으로 나열했을 때 가장 가운데 있는 사람의 중위 연봉은 3417만원(월 285만원)에 그쳤다. 평균값과 중간값 사이에 무려 1000만원 이상의 간극이 존재하는 셈이며 대한민국 직장인 절반은 월 300만원(세전)도 채 받지 못하고 있는 것으로 파악됐다.

상위 구간으로 올라갈수록 소득 격차는 극단적으로 벌어졌다. 상위 10% 근로자의 평균 연봉은 9117만원으로, 전체 평균의 약 2배에 달했다. 상위 1%의 평균 급여는 3억 4630만원으로 전체 평균보다 8배 높았고, 단 2만 명에 불과한 상위 0.1% 초고소득층의 평균 연봉은 9억 9937만원이었다. 이는 전체 평균의 22배가 넘는 것이다.

이른바 '초고소득 구간'의 급여 수준이 근로자 전체의 평균치를 높이는 데 일정 부분 영향을 미치는 구조다. 통계적 왜곡을 제외한 하위 80% 근로자의 소득은 평균치를 크게 밑돈다.

상위 20%(평균 6534만원)를 제외한 나머지 80% 직장인의 평균 연봉은 3000만원 안팎이다. 근로자 10명 가운데 8명의 실질 소득 수준은 지표상 평균인 4500만원보다 낮은 곳에 머무는 셈이다.





전문가들은 평균의 착시로 많은 근로자가 소외감을 느끼지 않도록 실질적인 소득 분포를 정확히 반영한 정책이 필요하다고 덧붙였다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

