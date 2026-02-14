"SNS로 부동산값 잡히지 않아…문제는 월세 폭등" 주진우, 李대통령 저격

주진우, 文 정부 언급하며 "실패 따라가"
"정부 고위층 '다주택자'" 비판
주진우 국민의힘 의원이 연일 사회관계망서비스(SNS)로 부동산 정책과 견해를 내놓고 있는 이재명 대통령을 향해 "부동산값은 SNS로 잡히지 않으며, 문제는 월세 폭등"이라고 비판했다.
14일 주 의원은 자신의 SNS를 통해 '1주택자'라고 전한 이재명 대통령에게 "나도 이 대통령에게 집 팔라 강요할 생각은 없다. 퇴임 후 재건축 수익 고스란히 누리시라"고 말했다.
주 의원은 집값이 폭등했던 문재인 정권 당시의 부동산 정책과 현재 무엇이 다른지 설명이 필요하다고 전했다. 주 의원은 이재명 대통령의 부동산 정책은 월세 폭등으로 이어졌다고 언급하면서 "지나친 대출 및 수요 억제의 여파다. 풍선 효과로 서민이 신음한다"며 "이 대통령은 국회의원 출마하면서 국민에게 집 팔겠다는 약속을 했었다. 매물로 내놓기도 했다. 이제 와서 번복하며 큰소리칠 일이 아니다"고 지적했다.
이재명 정부 고위직의 상당수가 다주택자인 점도 비판했다. 주 의원은 "정책 입안자들이 집값이 떨어질 것이라고 장담하면서도, 이 대통령 조차 '비어 있는 자기 집'을 팔지 않는다"며 "이런 정책을 누가 신뢰할 수 있겠는가. 문 정부의 실패를 따라가고 있다. 누더기 보완책으로 해결되지 않는다"고 전했다.
끝으로 주 의원은 "이왕 SNS 하는 김에, 문 정부 당시 실패와 무엇이 다른지 설명해 달라"고 요구했다.
박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
