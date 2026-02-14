"SNS로 부동산값 잡히지 않아…문제는 월세 폭등" 주진우, 李대통령 저격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주진우, 文 정부 언급하며 "실패 따라가"

"정부 고위층 '다주택자'" 비판

주진우 국민의힘 의원. 김현민 기자

주진우 국민의힘 의원이 연일 사회관계망서비스(SNS)로 부동산 정책과 견해를 내놓고 있는 이재명 대통령을 향해 "부동산값은 SNS로 잡히지 않으며, 문제는 월세 폭등"이라고 비판했다.

14일 주 의원은 자신의 SNS를 통해 '1주택자'라고 전한 이재명 대통령에게 "나도 이 대통령에게 집 팔라 강요할 생각은 없다. 퇴임 후 재건축 수익 고스란히 누리시라"고 말했다.

주 의원은 집값이 폭등했던 문재인 정권 당시의 부동산 정책과 현재 무엇이 다른지 설명이 필요하다고 전했다. 주 의원은 이재명 대통령의 부동산 정책은 월세 폭등으로 이어졌다고 언급하면서 "지나친 대출 및 수요 억제의 여파다. 풍선 효과로 서민이 신음한다"며 "이 대통령은 국회의원 출마하면서 국민에게 집 팔겠다는 약속을 했었다. 매물로 내놓기도 했다. 이제 와서 번복하며 큰소리칠 일이 아니다"고 지적했다.

이재명 정부 고위직의 상당수가 다주택자인 점도 비판했다. 주 의원은 "정책 입안자들이 집값이 떨어질 것이라고 장담하면서도, 이 대통령 조차 '비어 있는 자기 집'을 팔지 않는다"며 "이런 정책을 누가 신뢰할 수 있겠는가. 문 정부의 실패를 따라가고 있다. 누더기 보완책으로 해결되지 않는다"고 전했다.





끝으로 주 의원은 "이왕 SNS 하는 김에, 문 정부 당시 실패와 무엇이 다른지 설명해 달라"고 요구했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

