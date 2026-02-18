女컬링, 스웨덴 8-3 제압…준결승 진출 청신호

동계올림픽 라운드 로빈 8차전 대승

예선 전적 5승 3패 미국과 공동 3위

19일 캐나다전 승리 시 자력 준결승

한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에서 스웨덴을 잡고 준결승 진출 가능성을 키웠다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 세계랭킹 3위 한국은 18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 세계랭킹 4위 스웨덴과 라운드 로빈 8차전에서 7엔드 만에 8-3으로 대승했다. 5승 3패를 기록한 한국은 스웨덴(6승 2패), 스위스(5승 2패)의 뒤를 이어 미국과 공동 3위에 올랐다.

한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스웨덴과의 라운드 로빈 8차전에서 8-3으로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 코르티나(이탈리아)=연합뉴스

대표팀은 한국시간으로 19일 오후 10시 5분 같은 장소에서 열리는 5위 캐나다(4승 3패)와 예선 마지막 경기에서 상위 4개 팀에 주는 준결승 진출권을 노린다. 한국이 캐나다에 승리하면 자력으로 준결승에 진출하고 패하면 타팀 경기 결과를 지켜봐야 한다. 만약 두 팀이 공동 4위에 오를 경우 예선 상대 전적에서 승리한 팀이 준결승에 올라간다. 세 팀 이상이 동률일 경우엔 각 팀 간 경기 전적을 기준으로 순위를 결정한다.

4강 진출을 확정한 스웨덴은 이날 실수를 연발했다. 후공으로 시작한 1엔드에서 한국은 김민지의 정교한 샷으로 하우스 안에 스톤 3개를 모은 뒤 김은지가 마지막 스톤으로 스웨덴의 2번 스톤을 밀어내며 대거 3점을 선취했다. 기세를 탄 한국은 선공이던 2엔드에서도 1점을 추가했다.





4-0으로 벌어지자 스웨덴은 흔들렸다. 하셀보리는 3엔드에서 7번째 스톤으로 버튼 안에 있던 한국의 2개 스톤을 더블 테이크로 처리하려 했으나 조준이 빗나가며 기회를 살리지 못했다. 한국은 이 기회를 놓치지 않고 2득점에 성공, 6-0으로 달아났다. 한국은 전의를 상실한 스웨덴을 상대로 4엔드에서도 2득점에 성공, 8-0으로 격차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐다.





