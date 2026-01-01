"교육 현장 AI 도입, 행정 부담 안돼"…서울교육청, 27일 포럼 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'서울 에듀테크 소프트랩 커넥트 포럼'

현장 의견 공유…제도적 보완 필요

28~29일 학교 대상 온라인 설명회

서울특별시교육청은 27일 인공지능(AI)·디지털 기반 교육 환경 지원 방안 모색을 위한 포럼을 개최한다.

서울시교육청은 이날 열리는 '서울 에듀테크 소프트랩 커넥트 포럼'을 통해 교원의 행정 부담은 줄이면서도 AI·디지털 기반 수업 혁신을 지속하는 방안을 찾는다.

올해부터 학교에서 사용하는 모든 학습지원 소프트웨어의 학교운영위원회 심의 의무화에 따른 학교의 업무 부담 가중에 대한 현장 의견들도 공유될 예정이다.

서울시교육청은 학생 개인정보 보호라는 법 개정 취지는 유지하되 AI·디지털 기반 교육이 위축되지 않도록 제도적 보완이 필요하다는 입장이다.

이번 포럼에서는 서울 에듀테크 소프트랩을 통한 실증 사례를 공유하고, 소프트웨어 도입 과정에서 발생하는 학교 현장의 혼란을 줄이기 위한 실질적인 지원 방안을 논의할 예정이다.

한편 서울시교육청은 포럼과 병행해 오는 28일부터 29일까지 이틀간 학교를 대상으로 학습지원 소프트웨어 관련 온라인 설명회를 총 4회 운영한다. 교육청의 준비 상황을 공유하고 질의응답을 통해 현장의 의견과 건의 사항을 직접 듣는 소통 중심의 자리로 운영될 예정이다.





정근식 교육감은 "안전하고 교육적으로 효과적인 AI·에듀테크 도입이라는 취지가 학교 현장의 행정 부담으로 이어져서는 안 된다"며 "실질적인 해법을 마련해 선생님들이 행정 절차에 얽매이지 않고 수업 혁신에 전념할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

