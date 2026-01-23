"윤 어게인, 멸공, 척결" 손편지 쓴 초5…尹 "어린이가 대한민국의 미래"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"부정선거·이재명 정부 실체 알릴 것"

尹 "이 나라 이끌도록 공부 전념해 달라"

한 초등학교 5학년 학생이 윤석열 전 대통령에게 보낸 편지. 배의철 페이스북 사진공동취재단

윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 특검으로부터 사형을 구형받는 가운데, 한 초등학교 5학년 학생이 윤 전 대통령에게 "진정으로 응원하고 있다"는 편지를 보낸 사실이 알려졌다.

지난 20일 윤 전 대통령의 법률대리인 배의철 변호사는 자신의 페이스북에 "한 어린이가 작성한 편지를 대통령님이 재판 휴정시간에 읽으실 수 있게 전달했다"고 말했다.

편지에서 자신이 초등학교 5학년이라고 소개한 학생은 "저는 이번 베네수엘라의 마두로가 미국에 생포되고 자유진영 대통령이 새 정권을 잡은 것처럼, 윤석열 대통령님도 대통령직에 복귀하실 것이라고 생각합니다"라며 "지금 대한민국은 위기였지만 옛날에 청나라의 침입과 북한의 침입을 막아냈듯 깨어난 사람들과 미국이 부정선거를 밝혀낼 것"이라고 적었다.

이어 "전 세계에 이재명 정부의 실체를 알려서 우리나라를 지켜 내겠다"며 "윤석열 대통령님, 나라를 위해 헌신해 주신 대통령님이야말로 우리나라의 진정한 호국영웅이시다. 저희가 항상 응원하고 있다"고 덧붙였다.

편지의 하단에는 '윤 어게인', '멸공', '일거에 척결'이라고 적혀 있었으며, '애국 어린이 올림'이라고 편지를 끝맺었다.

이에 배의철 변호사는 윤 전 대통령이 각별한 감사의 말을 전해달라고 했다며 "어린이들이 대한민국의 미래다. 미래에 이 나라를 훌륭하게 이끌 수 있도록 공부에 전념해 달라"는 윤 전 대통령의 말을 전달했다.

한편 내란특검은 지난 13일 서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연) 심리로 열린 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형을 구형했다.

이어 윤 전 대통령의 '체포 방해' 등 사건을 심리 중인 서울중앙지법 형사합의35부(부장 백대현)는 지난 16일 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. '12·3 비상계엄' 관련 9건의 혐의로 기소된 윤 전 대통령에 대한 첫 판결이다.





윤 전 대통령의 내란 우두머리 사건 1심 선고는 내달 열릴 전망이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

