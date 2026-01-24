본문 바로가기
[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지"

노우래기자

입력2026.01.24 09:00

작년 6월 프로 전향 3개월 만에 1부 진입
롤 모델 신지애 동반 라운드 특별한 인연
올해 투어 첫 우승과 신인상 등극 포부

거침이 없다. 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에 데뷔하는 18세 양효진을 두고 나오는 말이다. '슈퍼 루키'라는 수식이 아깝지 않다. 그는 지난해 11월 전남 무안군 무안컨트리클럽에서 열린 KLPGA 2026 정규 투어 시드순위전 본선에서 압도적인 기량으로 수석 합격했다. 최종일에만 6언더파를 몰아치며 역전 우승을 차지했다. 양효진은 "올해 목표는 정규 투어 우승과 신인왕"이라며 "작년보다 한 단계 성장한 모습을 보여주고 싶다"고 말했다.


2007년 6월생인 양효진은 일찌감치 엘리트 코스를 밟아온 선수다. 초등학교 3학년 때 골프를 시작했다. 그는 "아버지를 따라 우연히 간 골프연습장에서 골프에 흥미를 느꼈다"며 "공이 클럽 헤드에 맞는 느낌이 좋았다"고 회상했다. 2023년 국가상비군을 거쳐 2024년에는 태극마크를 처음 달았다.

[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지" 양효진은 올해 KLPGA 투어에서 신인왕에 등극하겠다는 포부를 밝혔다. KLPGA 제공
아마추어 시절부터 프로 무대를 경험했다. 성적도 뒤따랐다. 2023년 SBS 골프·롯데 오픈 드림 투어에서 준우승을 차지했고, 같은 해 KLPGA 투어 롯데 오픈에서는 공동 15위에 올랐다. 이듬해에는 호주여자프로골프(ALPGA) 투어 ISPS 한다 호주여자오픈에서 3위, 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 산토리 레이디스 오픈에서 공동 6위를 기록했다. 지난해 1월에는 호주 아마추어 마스터스 정상에 섰다.


화려한 아마추어 경력을 바탕으로 지난해 6월 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권대회 청소년부 통합 상위권자 자격으로 KLPGA 준회원에 입회했다. 같은 해 솔라고 점프 투어 11차전과 12차전에서 2개 대회 연속 우승을 거두며 두각을 드러냈다. 입회 3개월 만인 8월 정회원으로 승격했고, 시드순위전 본선을 1위로 통과했다. 그는 "시드전 기간 내내 강한 바람 때문에 쉽지 않았다"며 "수석 합격은 예상하지 못했다"고 돌아봤다.

[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지" 양효진은 KLPGA 2026 정규 투어 시드순위전 본선에서 수석 합격했다. KLPGA 제공

롤모델은 '살아 있는 전설' 신지애다. 한국과 미국, 일본, 유럽, 호주 투어를 넘나들며 통산 66승을 거둔 스타다. 양효진은 ISPS 한다 호주여자오픈에서 신지애와 우승 경쟁을 벌이기도 했다. 그는 "호주 대회 3라운드에서 신지애 선배와 동반 플레이를 했는데 너무 긴장했다"며 웃었다. 긴장 속에 제 기량을 펼치지 못하고 3타를 잃었다. 대신 라운드 직후 "예의는 지키되 눈치를 보지는 말라"는 조언을 들었다고 전했다.


1988년생인 신지애는 꾸준함의 상징이다. 20년 가까이 선수 생활을 이어오며 지난해 5월 JLPGA 투어 메이저 대회인 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵을 제패했다. JLPGA 투어 통산 29승, 상금 1위(14억5963만엔) 기록도 보유하고 있다. 양효진은 "신지애 선배는 자기 관리가 정말 철저하다"며 "선배처럼 오래 경쟁력을 유지하는 선수가 되고 싶다"고 말했다.

[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지" 양효진은 태국 전지훈련에서 어프로치 훈련에 집중하고 있다. KLPGA 제공

키 158cm의 양효진은 장타형 선수는 아니다. 드라이버 평균 비거리는 230m 수준이다. 대신 초등학생 때부터 맨몸 운동과 웨이트 트레이닝을 병행하며 기초 체력을 다져왔다. 그는 "꾸준히 하다 보니 비거리도 늘고 전반적인 기량이 좋아졌다"고 설명했다. 주무기는 정교한 아이언 샷과 웨지다. 100m 이내에서는 버디 기회를 만들 자신이 있다. 지난해 드림 투어 7개 대회에서 그린 적중률 84.92%를 기록했다.


제주도 출신인 양효진은 아마추어 시절부터 KLPGA 투어를 경험해 왔다. 정규 투어 데뷔 시즌을 앞둔 신인들 가운데 비교적 유리한 조건이다. 그는 지난 18일 태국으로 전지훈련을 떠났다. 카트 없이 걸어서 경기를 치르는 정규 투어 특성에 대비해 체력 강화에 집중하고 있다. 동시에 스코어를 지키는 어프로치와 쇼트게임 훈련에도 공을 들이고 있다. 양효진은 "강점을 살리려면 쇼트게임 완성도가 더 높아야 한다"며 "정교한 플레이를 보여드리고 싶다"고 강조했다.

[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지" 양효진이 2025 KLPGA 점프 투어 12차전에서 우승 직후 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. KLPGA 제공

올 시즌 목표는 '최고 신인'이다. 출전하는 대회마다 본선에 진출하는 것을 1차 목표로 삼았다. 신인상 경쟁 상대로는 김민솔이 거론된다. 김민솔은 지난해 추천 선수 자격으로 출전한 BC카드·한경 레이디스컵과 동부건설 한국토지신탁 챔피언십에서 우승을 차지했다. 출전 대회 수가 부족해 신인상 자격이 올해로 넘어갔다.


양효진은 올해 31개 대회가 열리는 정규 투어를 대비해 태국에서 굵은 땀방울을 흘리고 있다. 그는 "개막전을 생각하면 벌써 설레고 긴장된다"며 "긴장을 즐기는 편이라 갤러리가 많았으면 좋겠다"고 웃었다. 이어 "골프를 즐기면서 치고 싶다. 팬들에게는 즐기면서도 잘하는 선수로 기억되고 싶다"며 "언젠가는 세계랭킹 1위, 올림픽 금메달이라는 꿈에도 도전하고 싶다"고 당찬 포부를 밝혔다.

[2026 뉴스타트 뉴챌린지]수석 합격 양효진 "세계랭킹 1위, 올림픽 금메달까지" 양효진은 앞으로 즐겁고 재밌는 골프를 하고 싶다고 말했다. KLPGA 제공



노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
