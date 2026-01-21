경찰, 김병기 최측근 동작구의회 부의장 소환…공천헌금 대리 요구 의혹 조사

김병기 의원의 공천헌금 의혹 핵심 인물인 이지희 동작구의회 부의장이 4시간 넘게 경찰 조사를 받고 귀가했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 21일 오후 정치자금법 위반 혐의로 이 부의장을 마포청사로 소환했다. 이 부의장은 오후 6시 30분께 조사를 마치고 나오며 '공천헌금 전달 혐의를 인정하느냐'는 등의 질문을 받았지만 답하지 않고 떠났다.
경찰은 이 부의장을 상대로 '탄원서' 속 공천헌금 전달 과정에 개입한 바 있는지, 누구의 지시였는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다.
탄원서에서 전 동작구의원 전모씨는 2020년 3월 "저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라"는 이 부의장의 전화를 받고 동작구청 주차장에서 그에게 1000만원을 전달했다고 주장했다. 이후 이 부의장이 김 의원이 배석하는 시·구의원 정례회의가 끝난 뒤 김 의원 집무실에서 1000만원을 돌려줬다고 썼다.
다른 전 동작구의원 김모씨도 2018년 지방선거 기간 이 부의장에게 현금을 요구받았으며, 실제 총선을 앞둔 2020년 1월 김 의원 자택을 방문해 김 의원의 아내에게 2000만원을 전달했다는 입장이다. 김 의원 아내는 총선 후 김씨에게 '딸에게 주라'며 쇼핑백에 새우깡 한 봉지와 2000만원을 담아 돌려줬다고 한다.
구의원들은 경찰에 출석해 "탄원서 내용은 모두 사실"이라고 진술했다. 경찰은 진술 내용을 분석한 뒤 김 의원 부부에 대한 조사에 나설 것으로 예상된다. 김 의원은 음해성 주장이라며 의혹을 전면 부인하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
이 부의장은 김 의원 차남의 대학 편입에도 관여한 의혹을 받고 있다.
이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>