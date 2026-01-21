iM뱅크, 기업영업 전문인력 공개 모집…금융기관 퇴직 직원 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM뱅크(아이엠뱅크, 은행장 강정훈)는 새해 새로운 일자리 창출과 영업권역 확대 등을 위해 기업영업 전문인력을 21일부터 30일까지 공개 모집한다.

금융기관 영업점장 경력을 보유한 직원을 대상으로 하는 이번 채용은 금융기관 퇴직 직원을 대상으로 재취업 기회를 제공해 실버세대 일자리 창출에 기여하는 한편, 금융기관에서 오랜기간 동안 축적된 경험과 노하우를 적극 활용해 수도권 지역에 iM뱅크(아이엠뱅크)의 영업력을 확대하고자 하는 것이 목표다.

기업영업 전문인력은 대기업 및 중소기업 등을 방문해 여신과 외환, 수신, 신용카드, 퇴직연금 등 기업 아웃바운드 영업 전반을 담당하게 되는데, 지원 자격은 금융기관 영업점장(지점장) 경력을 2년 이상 보유하거나 (기술)신용보증기금 또는 지역신용보증재단 영업점장 경력 2년 이상 경력 중 한 가지 요건을 보유하면 된다. 수도권 지역에서 적극적인 영업이 가능한 지원자라면 학벌과 성별, 나이 제한없는 블라인드 채용으로 누구나 지원 가능하다.

오는 30일까지 iM뱅크(아이엠뱅크) 채용 홈페이지를 통해 개별접수가 진행되며 서류전형 합격자에게는 개별 연락으로 합격여부가 전달된다. 향후 신체검사와 면접전형을 거쳐 2월 중 최종 선발되며, 3월부터 근무를 시작할 예정으로 기본 급여 이외에도 별도 성과계약을 체결해 영업성과에 기반한 성과급이 지급된다. 채용과 관련한 보다 상세한 내용은 iM뱅크(아이엠뱅크) 채용 홈페이지 공고에서 확인할 수 있다.





강정훈 은행장은 "iM뱅크(아이엠뱅크)는 2019년부터 도입한 기업영업 전문인력(PRM)을 통해 중소기업에게 두터운 지원을 해오고 있으며, 수도권 지역의 중소기업에게 생산적 금융 제공을 통해 상생 은행으로 성장을 함께 할 훌륭한 인재들이 많이 지원해주시길 기대한다"고 밝히면서 "오랜 경험을 가진 기업 영업 전문인력들이 역량을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만들어 iM뱅크(아이엠뱅크)의 따뜻한 동행을 더욱 넓히겠다"는 뜻을 전했다.





