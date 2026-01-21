국립심포니 20세기 격랑의 음악으로 올해 첫 정기연주회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

쇼스타코비치·슈니트케·프로코피예프

오는 2월11일 예술의전당 콘서트홀

국립심포니오케스트라가 오는 2월11일 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 올해 첫 정기연주회 무대에서 쇼스타코비치의 교향곡 1번을 연주한다. 슈니트케의 '한여름 밤의 꿈이(아니)다'와 프로코피예프의 '신포니아 콘체르탄테'도 연주한다.

국립심포니는 20세기의 격랑을 통과한 슈니트케, 프로코피예프, 쇼스타코비치의 작품을 한 무대에 엮어, 그 안에 새겨진 시대의 아이러니와 긴장을 조명할 계획이라고 설명했다.

로베르토 아바도 국립심포니오케스트라 예술감독 [사진 제공= 국립심포니, (c)Yasuko Kageyama]

지난 11일 취임연주회를 성공적으로 마친 로베르토 아바도 국립심포니 음악감독이 지휘하고 첼리스트 니콜라스 알트슈테트가 협연한다.

첫 곡 슈니트케의 '한여름 밤의 꿈이(아니)다'는 셰익스피어의 달콤한 환상을 뒤집는 곡이다. 우아하게 시작하지만, 여러 시대의 음악 어법이 콜라주처럼 겹쳐지며 서서히 일그러지고 충돌한다. 슈니트케는 이러한 '틀어짐'을 통해 익숙한 표면 아래 숨은 불안을 드러낸다. 빠른 장면 전환과 색채 대비 속에서 오케스트라의 정밀한 균형감이 한층 또렷하게 부각된다.

이어지는 프로코피예프의 '신포니아 콘체르탄테'는 첼로와 오케스트라의 역동적인 대화가 묘미인 작품이다. 협주곡처럼 첼로가 전면에 서지만, 오케스트라는 단순한 반주에 머물지 않고 교향곡처럼 동등한 존재감으로 맞선다. 두 존재가 주도권을 주고받는 가운데, 관객은 교향적 협주곡의 매력을 생생하게 체감할 수 있다.

첼리스트 니콜라스 알트슈태트 [사진 제공= 국립심포니, (c)Marco Borggreve]

첼로를 협연할 니콜라스 알트슈테트는 루체른 페스티벌에서 구스타보 두다멜 지휘의 빈 필하모닉과 협연하며 국제무대에 데뷔했으며 고음악부터 동시대 음악까지 폭넓은 작품을 연주하고 있다.

대미를 장식할 쇼스타코비치 교향곡 1번은 쇼스타코비치가 열아홉에 완성한 첫 교향곡으로, 20세기 음악사에서 인상적인 데뷔작으로 꼽힌다. 전통적인 교향곡의 틀을 따르는 듯하지만, 곳곳에 재치와 냉소, 풍자가 번뜩이며 젊은 작곡가의 시선을 드러낸다.





로베르토 아바도 음악감독은 "같은 시대를 살았던 작곡가들이 각기 다른 음악 언어로 감정을 표현했다는 점이 이번 프로그램의 핵심"이라며 "그 대비를 통해 20세기 음악이 지닌 복합적인 정서와 표현의 깊이를 생생하게 전하고 싶다"고 설명했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

