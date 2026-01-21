국민참여치킨 BBQ '뿜치킹' 100만 마리 팔렸다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출시 100일 만…잘파세대·여성 공략 성공

네 가지 치즈 시즈닝과 바삭함이 특징



BBQ의 프리미엄 시즈닝 치킨 '뿜치킹'이 출시 100일 만에 100만 마리 넘게 팔렸다.

치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ 그룹은 지난해 9월 말 선보인 '뿜치킹'이 단기간에 의미 있는 성과를 기록했다고 21일 밝혔다.

뿜치킹은 약 1년에 걸친 연구개발 끝에 완성된 메뉴로, 업계 최초로 고다·체다·블루·파마산 등 네 가지 치즈를 조합한 시즈닝을 적용한 것이 특징이다. 여기에 요거트와 유크림 분말을 더해 깊고 부드러운 풍미를 구현했으며 BBQ 치킨 특유의 바삭한 식감 위에 진한 치즈의 고소함과 은은한 단맛이 어우러져 남녀노소 부담 없이 즐길 수 있도록 설계됐다.

AD

특히 이 메뉴는 기획 단계부터 고객 참여를 기반으로 완성됐다는 점에서 상징성이 크다. 뿜치킹이라는 이름은 지난해 8월 진행된 고객 참여형 네이밍 프로모션 '집단치성 콘테스트'를 통해 탄생했다. 당시 11만 건이 넘는 응모작이 접수됐고, 이 중에서도 '치즈가 뿜뿜하는 치킨의 왕'이라는 의미를 담은 해당 명칭이 최종 선정됐다.

'국민의 참여로 완성된 치킨'이라는 상징성을 갖게 되면서 뿜치킹은 출시 이후 빠르게 입소문을 탔다. 출시 초기 평일 기준 하루 평균 약 1만 마리 이상 판매되는 등 현재까지도 안정적인 수요를 이어가고 있다.

BBQ앱 주문 데이터를 분석한 결과, '뿜치킹'은 잘파세대(Z세대·알파세대)와 여성 고객층의 주문 비중이 상대적으로 높게 나타났다. 이는 달콤하면서도 과하지 않은 치즈 풍미가 젊은 세대의 취향을 공략한 결과로 풀이된다.

온라인에서도 긍정적인 반응이 이어지며 BBQ의 대표 메뉴 황금올리브치킨에 이은 새로운 선택지로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다.

BBQ는 뿜치킹의 인기에 맞춰 메뉴 확장 전략도 함께 전개하고 있다. 옥수수에 치즈 시즈닝을 더한 사이드 메뉴 '뿜치킹 콘립'을 선보이며 조합 선택지를 넓혔고, 시즈닝 단품에 대한 고객 요청이 이어지자 20g 소포장 제품을 별도로 출시하는 등 실제 소비자 반응을 반영한 운영을 이어가고 있다.

BBQ는 누적 판매 100만 마리 돌파를 계기로 뿜치킹과 연계한 고객 참여형 이벤트와 프로모션을 순차적으로 선보일 계획이다. 고객과 함께 만들어온 메뉴라는 특성을 살려 참여와 혜택을 중심으로 한 소통형 캠페인을 통해 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나간다는 방침이다.





AD

BBQ 관계자는 "뿜치킹은 고객의 아이디어에서 출발해 실제 메뉴로 완성되고, 다시 소비자의 선택을 통해 성과로 이어진 대표적인 사례"라며 "앞으로도 뿜치킹을 중심으로 다양한 이벤트를 마련해 고객과의 접점을 꾸준히 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





임온유 기자 ioy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>