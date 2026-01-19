광주시, 청년정책 94개 사업에 4천499억원 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일자리·주거 중심 재정 집중

교육·문화·참여 기반 확대

청년월세 상시·K-ART 신설

광주광역시가 올해 청년정책에 4,499억원을 투입한다. 일자리와 주거 분야에 재정을 집중하고, 교육·문화·참여 영역까지 포괄하는 94개 청년사업을 확정했다.

광주시는 19일 시청 소회의실에서 청년 정책조정위원회를 열고 '2026년도 청년정책 시행계획안'을 의결했다. 청년정책조정위원회는 시장을 위원장으로 관련 실·국장, 청년정책 활동가, 전문가 등 25명으로 구성된 최고 심의·의결 기구다.

광주시는 '청년이 꿈을 이루는 기회도시, 광주'를 목표로 ▲일자리 ▲교육·직업훈련 ▲주거 ▲금융·복지·문화 ▲참여·기반 등 5개 분야 94개 사업을 추진한다. 총사업비는 4,499억원이다.

신규 사업으로는 7억5,600만원을 편성해 케이-아트(K-ART) 청년 창작자 지원사업을 시행한다. 청년 예술가가 창작활동에 전념할 수 있도록 지원한다. 청년 월세 한시 특별지원사업은 상시 사업으로 전환한다. 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 구축사업, 글로컬 대학 지원, 창업중심대학 사업도 중점 추진한다.

일자리 분야에는 1,375억원을 투입해 33개 사업을 시행한다. 청년 구직활동 수당, 청년일 경험 드림 사업, 청년창업 특례보증 등 취·창업 지원 사업을 운영한다. 장기 미취업 청년을 대상으로 청년성장프로젝트, 청년 도전 지원사업도 추진한다.

교육·직업훈련 분야에는 840억원을 들여 20개 사업을 추진한다. 지역 ICT 이노베이션 스퀘어 조성, 인공지능 사관학교 운영, 인공지능대학원 지원, 반도체특성화대학 지원, 산학 일체형 도제학교 지원 등을 통해 미래산업 인재를 양성한다.

주거 분야에는 1,485억원을 투입해 9개 사업을 시행한다. 청년 월세 지원, 청년 맞춤형 주택 임차보증금 이자지원과 함께 상무지구 광주형 통합 공공임대주택 건립, 남도학숙 운영을 추진한다.

금융·복지·문화 분야에는 783억원을 투입해 26개 사업을 시행한다. 청년 내일 저축 계좌, 청년 13통장, 광주형 청년 일자리 공제, 청년 드림 은행을 운영한다. 은둔형외톨이 지원센터 운영, 자립 준비 청년 지원, 청년 정신건강 지원, 청년중독 예방관리 사업도 포함됐다. 군 복무 청년 상해보험 지원, 광주형 대중교통비 지원도 시행한다.





참여·기반 분야에는 15억원을 투입해 청년 정책조정위원회, 청년위원회, 청년센터, 청년 정책통합플랫폼을 운영한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

