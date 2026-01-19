담양군, 유해야생동물 기동포획단 안전교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총기 수칙·달라진 관리 체계 전달

전남 담양군이 지난 16일 담양에코센터 에코교육관에서 '2026년 유해야생동물 기동포획단' 운영을 위한 안전교육을 진행하고 있다. 전남 담양군 제공

AD

전남 담양군이 유해야생동물 포획 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방하기 위해 포획단원들을 대상으로 강도 높은 교육을 실시했다.

19일 담양군에 따르면 군은 지난 16일 담양에코센터 에코교육관에서 '2026년 유해야생동물 기동포획단' 운영을 위한 안전교육을 진행했다.

이번 교육에는 군 관계자와 담양경찰서, ㈔전국수렵인참여연대 소속 전문 강사가 참여했다. 이들은 포획단원을 대상으로 ▲달라진 유해야생동물 포획·관리 체계 ▲관련 준수사항 ▲총기 안전 수칙 등 현장 중심의 실무 내용을 중점적으로 교육했다.

유해야생동물 기동포획단은 매년 전문 수렵인을 중심으로 구성되며, 멧돼지와 고라니 등 야생동물로 인한 농작물 및 인명 피해를 줄이고 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 막기 위해 운영된다.

특히 군은 포획 과정 중 총기 사고를 방지하기 위해 안전 관리를 대폭 강화했다. 단원들에게 안전복과 형광 띠 착용을 의무화하는 한편, 전용 애플리케이션(앱)을 활용해 단원 간 포획 동선을 실시간으로 공유하도록 했다. 이를 통해 오인 사격을 원천 차단하는 체계적인 시스템을 구축했다.





AD

이강임 담양군 환경과장은 "유해야생동물 포획도 중요하지만, 무엇보다 오발 사고로 인한 인명과 재산 피해 예방이 최우선"이라며 "안전사고 없는 기동포획단 운영을 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>