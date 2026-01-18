장흥 야적장서 전직 군의원 나무에 깔려 사망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하역 작업 중 화물차서 쏟아져

전남 장흥에서 전직 기초의회 의원이 작업 도중 쏟아진 나뭇더미에 깔려 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

18일 장흥경찰서와 소방 당국에 따르면 전날 오후 2시 34분께 전남 장흥군 유치면의 한 야적장에서 장흥군의회 의원 출신 A씨가 나뭇더미에 깔린 것을 동료가 발견해 신고했다.

발견 당시 A씨는 이미 숨진 상태였던 것으로 전해졌다.

조사 결과 A씨는 1t 화물차에 나무를 싣고 하역장으로 이동해 작업을 하던 중 변을 당한 것으로 파악됐다.

최초 신고자인 동료는 경찰 조사에서 "나무를 옮기러 간 A씨가 한참이 지나도 돌아오지 않아 현장에 가보니 사고가 나 있었다"고 진술했다.





경찰은 트럭에 실려있던 나무가 하역 과정에서 한꺼번에 쏟아지면서 A씨를 덮친 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

