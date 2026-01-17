양산시, 면접 앞둔 청년에 ‘날개’… 정장 무료대여 ‘청년날개 FIT’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

면접 취업 준비? 양산시가 정장 대여로 돕습니다

취업 한파 속, 면접장에 입고 갈 번듯한 정장 한 벌이 아쉬운 양산 청년들을 위해 시가 직접 나섰다.

경남 양산시는 2026년 1월 19일부터 청년 면접정장 대여사업을 시행한다.

이 사업은 취업 준비 중인 청년들의 경제적 부담을 덜어주기 위한 것으로, 청년들에게 면접정장을 대여해 지원하려는 취지이다.

청년 면접정장 대여사업.

AD

올해부터는 기존 500회였던 대여 물량을 550회로 늘려 더 많은 기회를 제공한다. 또 지원 대상을 양산시에 거주 중인 청년뿐만 아니라 양산시 소재 고등학교, 대학교 재학생(졸업 예정)으로 확대했다.

이 같은 정책 변화는 더 많은 청년이 필요할 때 부담 없이 정장을 대여할 수 있도록 함으로써, 취업 준비에 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다.

양산시 관계자는 "이번 확대 시행을 통해 더 많은 청년이 면접정장 대여 서비스를 이용해 취업 준비에 도움을 받을 수 있기를 기대한다"며 "앞으로도 청년 취업 지원을 위한 다양한 정책과 프로그램을 지속적으로 마련해 경제적 부담을 덜고, 청년들의 취업 성공을 위해 적극 지원할 계획"이라고 말했다.

지난해 청년 면접정장 대여 사업 운영 결과 분석에 따르면 총 500명이 서비스를 이용해 64명이 실제 취업에 성공했고 만족도 조사에서도 95%가 전반적으로 만족한다고 응답하는 등 청년들에게 실질적인 효과를 보인 것으로 나타났다.





AD

기타 자세한 사항은 '청년날개FIT 홈페이지에서 확인할 수 있고 양산시 민생경제과 청년친화팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>