바바패션, AI 자율 물류 로봇으로 패션 물류 고도화… 운영 효율 4배 달성

빅데이터 기반 ‘AAGV’ 로봇 공동 개발·도입… 업계 최초 현장 적용

시간당 최대 3천500개 처리로 인력 중심 물류 대비 약 4배 효율 확보

경기도 여주 바바패션 물류센터에서 바바패션이 패션물류 업계 최초로 도입한 빅데이터 기반 AI 자율 물류 로봇 ‘AAGV(Autonomous AI Guided Vehicle)’이 지정된 목적지를 향해 자동으로 상품을 이송하고 분류하는 모습

패션기업 바바패션(회장 문인식)이 빅데이터 기반 AI 자율 물류 로봇을 도입하며 패션 물류 운영 효율을 기존 대비 약 4배 수준으로 끌어올렸다고 밝혔다. 바바패션은 패션물류 업계 최초로 AI 기반 'AAGV(Autonomous AI Guided Vehicle)' 로봇을 현장에 적용해, 물류 전반의 표준화를 추진하고 '로스 제로(Loss 0%)' 구현을 목표로 하고 있다.

바바패션은 경기도 여주시에 위치한 자사 물류센터에 기존 AGV 시스템에 빅데이터 기반 AI 자율 판단 기능을 결합한 AAGV 로봇을 제조사 코덱전자와 공동 개발해 적용했다. AAGV 로봇은 작업자가 상품 바코드를 스캔하면 주문 정보와의 일치 여부를 자동으로 확인한 뒤, 로봇 데크를 따라 주행하며 지정된 목적지로 상품을 이송하고 분류까지 수행한다. 충전, 이송, 분류, 복귀에 이르는 모든 과정은 로봇 간 데이터 연동을 통해 자동으로 운영된다.

AAGV 로봇의 처리 속도는 시간당 최대 3천500PCS에 달한다. 이는 기존 인력 중심 작업과 비교해 약 400% 수준의 효율로, 437개 매장에 출고되는 물량을 최소 인력으로 안정적으로 운영할 수 있는 구조를 구축했다. 작업 숙련도와 관계없이 즉시 투입이 가능해 인력 의존도를 크게 낮춘 점도 특징이다.

품목과 색상, 사이즈별 SKU가 많은 패션 물류 특성상 자동화와 표준화는 그간 난도가 높은 영역으로 꼽혀왔다. 바바패션은 AAGV 로봇을 통해 주문자 정보 기반 자동 분류 체계를 구현하며, 작업자가 직접 상품 분배에 개입하지 않아도 되는 구조를 마련했다. 이에 따라 중복 피킹이나 오피킹, 결품 등으로 발생하던 물류 오류를 구조적으로 줄였고, 실제 도입 이후 '로스 제로' 성과를 기록하고 있다.

이 같은 변화는 출고 리드타임 단축으로도 이어지고 있다. 바바패션은 단순한 설비 도입을 넘어, 물류센터 현장에서 실제 필요한 기술을 기준으로 제조사와 공동 기획·개발을 진행하며 패션 물류의 새로운 표준을 만들어가고 있다. 시스텍로지스와 협업해 개발한 '행거 자동 분배 시스템'은 시간당 400벌의 행거 상품을 처리할 수 있으며, 자동화가 까다로운 행거 상품 분류 공정을 표준화해 정확도와 처리 효율을 동시에 높였다. 또한 한독 스토리지 시스템과의 협업을 통해 패션 업계 최초로 박스 제함부터 배송 라인까지 자동화한 시스템도 구축했다.

현재 바바패션 물류센터는 대규모 스마트 물류 설비를 기반으로 한 자동화 시스템으로 운영되고 있다. 아이잗바바, 지고트, 더아이잗 등 자사 브랜드는 물론, 1천500개 브랜드가 입점한 온라인 플랫폼 '바바더닷컴' 물량까지 포함해 하루 평균 약 2만 개의 제품을 처리하고 있다.





바바패션 관계자는 "디자인과 색상, 사이즈별로 제품이 세분화된 패션 업계에서 AI 물류는 단순히 속도를 높이는 것을 넘어, 현장에 최적화된 표준 공정을 설계하는 과정"이라며 "이번 시스템 도입을 통해 패션 물류 운영의 기준을 제시하고 로스 제로 환경을 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

