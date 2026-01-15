광주시, 2026년 보건의료계획 수립…"모두가 건강한 행복 도시 조성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시, 제8기 지역 보건의료계획 심의

2025년 성과 점검 및 내년 계획 확정

김충범 부시장 " 맞춤형 보건의료 서비스 제공할 것"

경기 광주시는 15일 시청 비전홀에서 제8기 지역 보건의료계획 3차년도 시행 결과를 점검하고 4차년도 시행계획을 수립하기 위한 '지역 보건의료계획 심의위원회'를 개최했다.

김충범 광주시장이 15일 시청 비전홀에서 제8기 지역 보건의료계획 3차년도 시행 결과를 점검하고 4차년도 시행계획을 수립하기 위한 '지역 보건의료계획 심의위원회'를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

지역 보건의료계획은 '지역보건법'에 따라 자치단체가 4개년 중장기 계획과 이에 따른 연차별 시행계획을 수립·추진하는 보건의료 종합계획으로 지역 주민의 보건의료서비스 질 향상과 건강 증진을 목표로 한다.

광주시는 제8기 지역 보건의료계획을 '모두가 건강한 시민 행복 광주'라는 목표 아래 ▲지역사회 협력을 통한 의료·보건·돌봄 연계 체계 구축 ▲생애주기별·생활터별 건강관리 기반 구축 ▲시민과 함께하는 건강생활 환경 조성 등 3대 추진 전략을 설정하고 9개 추진 과제와 18개 세부 과제를 중심으로 추진하고 있다.

이날 심의위원회는 위원장인 김충범 부시장을 비롯해 보건의료·복지·학교보건 관계자, 지역대학 교수, 지역 주민 등 위원 11명이 참석한 가운데 3차년도(2025년) 시행 실적을 점검하고 4차년도(2026년) 시행계획 수립을 위한 개선 방향에 논의했다.

심의위원들은 감염병 발생률, 임산부 등록률, 혈당수치 인지율, 현재 흡연율, 정신건강 증진 교육 수혜율 등 경기도 대비 성과가 우수한 지표에 대해서는 긍정적으로 평가했다. 반면, 치매 환자 등록률과 비만율, 주관적 건강 인지율 등 상대적으로 미흡한 지표는 보다 적극적인 개선 대책 마련이 필요하다고 의견을 모았다.





김충범 부시장은 "이번 심의위원회에서 제시된 다양한 의견을 충실히 반영해 지역 특성과 여건에 맞는 연차별 지역 보건의료계획을 수립·시행하겠다"며 "모든 시민이 건강하고 행복한 광주시를 만들어 가기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

