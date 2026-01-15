한샘, 흑백요리사2 종영 후 '리매치(RE:MATCH)' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

플래그십 논현점서 진행

한샘은 넷플릭스 요리 경연 프로그램 '흑백요리사2' 종영 직후 셰프들의 대결을 성사하며 '흑백요리사 리매치(RE:MATCH)' 행사를 개최했다고 15일 밝혔다.

한샘은 '흑백요리사2' 공식 스페셜 파트너로 참여했다. 이번 '흑백요리사 RE:MATCH' 행사는 '키친은 실력이다'라는 한샘 키친의 브랜드 메시지를 고객이 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 한샘 플래그십 논현에서 진행된 이번 행사에는 만화가 김풍과 크리에이터 미미미누가 MC로 참여했다.

흑백요리사 리매치(RE:MATCH) 행사 단체 사진. 한

AD

'흑백요리사 RE:MATCH'의 백팀에는 정호영 셰프가, 흑팀에는 '중식마녀'로 불리는 이문정 셰프가 나섰다. 40분간 이어진 대결에서 정호영 셰프는 '흑백요리사2' 경연 당시 화제가 된 아귀간 자완무시(일본식 계란찜)와 일본식 롤을, 이문정 셰프는 딤섬과 냉채를 선보였다. 행사에 참석한 관람객들은 두 셰프들의 요리를 직접 시식하고 투표를 진행했다. 그 결과, 이문정 셰프의 요리가 더 많은 선택을 받았다.

이번 무대에는 실제 조리 환경을 고려한 한샘 키친 공간이 적용됐다. 아일랜드 너비를 2700mm로 확보해 조리 동선을 넉넉하게 구성했으며, 상부 시야를 가리는 요소를 최소화한 일체형 인덕션을 적용해 조리 환경을 구현했다





AD

한샘 관계자는 "흑백요리사2를 통해 주목받은 한샘 키친에 대한 관심을 화제성에 그치지 않고, 실제 고객의 경험으로 확장하는 것이 중요하다고 생각했다"며 "앞으로도 브랜드의 공간 철학과 제품 경쟁력을 고객이 직접 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 지속해서 선보일 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>