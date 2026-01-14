김종한 전 대구시 행정부시장, 과일 작품 사진 11점 대구도서관에 기증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구도서관은 한국안광학진흥원장이자 사진작가로 활동중인 김종한 전 대구시 행정부시장이 14일 사진작품 11점을 기증해왔다고 밝혔다.

김종한 작가는 2017년과 2024년 두 차례 개인 사진전을 개최한 바 있으며, 이번에 기증한 작품은 두 번째 개인전에 전시된 작품 중 일부로 '맛과 빛'이라는 주제로 일상에서 쉽게 접할 수 있는 과일 속 과육의 맛을 빛으로 표현한 것이 특징이다.

김종한 전 대구시 행정부시장(왼쪽)이 사진 작품 11점을 대구도서관에 기증했다.

김 작가는 식물이 세대를 이어가기 위해서는 씨가 널리 퍼져야 하며, 그 매개 역할을 하는 동물을 유인하기위해 과일이 익으면 과육이 빨갛거나 노랗게 된다고 설명한다. 즉, 과육의 색은 곧 그 맛을 시각적으로 표현한 결과라는 것이다. 그는 빛을 과육에 투과시키는 촬영 기법을 통해 일상에서 눈으로 관찰하기 어려운 과육의 맛과 질감을 사진으로 담아냈다고 전했다.

기증 작품들은 향후 자료실 등 대구도서관 곳곳에 전시돼 시민들에게 문화 향유의 기회를 제공할 예정이다. 아울러 대구도서관이 문화와 예술, 휴식이 공존하는 복합문화공간으로 자리매김하는 데에도 크게 기여할 것으로 기대된다.

김종한 작가는 1992년 행정고시에 합격한 후 대구시청에서 공직 생활을 시작해 수성구 부구청장, 행정안전부 안전관리정책관, 대구시 행정부시장을 역임했으며, 현재 한국안광학산업진흥원장으로 재직중이다.





김종한 작가는 "대구의 새로운 복합문화공간으로 탄생한 대구도서관에 작품을 기증하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다. 도서관은 단순히 책을 읽는 공간을 넘어 책과 문화, 예술이 어우러진 복합문화공간이 되어야 한다"며 "이번 기증이 대구도서관이 시민들을 위한 풍요로운 복합문화공간으로 자리잡는데 작게나마 보탬이 되길 기대한다. 앞으로 많은 시민분들이 책과 예술 작품이 함께하는 대구도서관에서 문화적 즐거움을 만끽하시길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

