경기도, 서울 버스 파업 대비 15일부터 28개 노선 ‘전면 무료 운행’

경기도가 서울 시내버스 파업에 따른 도민 불편을 최소화하기 위해 서울시로 진입하는 경기도 공공관리제 버스 28개 노선 351대를 대상으로 15일 첫차부터 전면 무료 운행을 시작한다. 경기도 제공

경기도는 당초 발표한 41개 노선 가운데 경기도가 예산과 관리 권한을 갖고 있는 28개 '경기도 공공관리제' 적용 노선에 대해 무료 운행을 우선 적용하기로 했다고 설명했다.

나머지 13개 노선은 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)에서 관리하는 노선으로 도는 이 노선들도 무료 운행을 할 수 있도록 대광위측과 협의를 이어간다는 계획이다.

아울러 파업이 장기화할 경우 서울시 파업노선과 유사한 도내 128개 노선 가운데 민영제를 제외한 모든 공영제 노선을 대상으로 무료 운행을 할 수 있도록 대광위를 비롯한 관계기관과 협의를 확대할 방침이다.

경기도는 도민들의 혼란을 막기 위해 14일 저녁 재난문자를 통해 무료 운행 소식과 노선을 알릴 계획이다.

또, 해당 노선의 모든 차량 옆 유리창(탑승구 쪽)과 카드 단말기에 무료 운행 버스임을 알리는 안내문도 부착하기로 했다.





무료 운행 안내문이 부착된 버스에 탑승 시, 교통카드를 단말기에 찍지 않고 그대로 승차하면 된다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

