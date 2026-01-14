중견기업 3곳 중 1곳 "규모 확대시 큰 어려움"…규제 확대 등 여파

한경협, 중견기업 대상 차등규제 영향조사
'기업 성장사다리' 작동 안한다 응답↑
차등규제로 중견기업 대부분 고용·투자↓
중견기업이 꼽은 성장 해법은 세제 합리화
규제 개선 시 "'채용 확대' 먼저 나설 것"
중견기업 3곳 중 1곳은 강화된 규제와 축소된 지원으로 인해 규모 확대 과정에서 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됐다.
한국경제인협회는 여론조사기관 모노리서치에 의뢰해 중견기업 1154개 기업을 대상으로 실시한 '중견기업 대상 차등규제 영향 설문조사' 결과 응답 기업 29%가 '기업 성장 사다리'가 원활하게 작동하지 않는다고 답했다고 14일 밝혔다. 원활하게 작동한다는 응답은 13.5%로, 그렇지 않다는 답변의 절반에도 미치지 못했다. 기업 성장 사다리는, 기업이 규모를 확대하는 과정에서 성장 단계별로 규제와 지원이 단절 없이 연계되는 제도다.
이번 조사에 따르면, 중견기업 35%는 중소기업을 졸업한 이후 강화된 규제를 체감하는 것으로 나타났다. 규제 체감이 커진 배경으로는 세제 혜택 축소(35.5%)와 금융 지원 축소(23.2%)가 주요 원인으로 꼽혔다. 공시·내부거래 등 규제 부담(14.5%), 고용지원 축소(9.4%), ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선)·탄소중립 등 새로운 규제 환경 대응 부담(9.4%), 공공 조달 제한(5.1%) 등이 그 뒤를 이었다.
또한 중견기업 10곳 중 4곳(43.0%)은 기업 규모별 차등규제가 기업 성장에 부정적 영향을 미치는 것으로 봤다. 경영활동에 미친 부정적 영향은 고용 감축 및 채용 유보(39.0%), 신규 투자 축소(28.8%), 해외 이전·법인 설립 검토(16.9%), 연구개발(R&D) 축소(11.0%) 등의 순으로 조사됐다.
특히 고용과 투자 축소를 꼽은 응답이 전체의 67.8%에 달해 기업 규모별 차등규제가 인력 운용과 투자 결정 등 핵심 경영활동에 직접적인 영향을 미치는 것으로 확인됐다고 한경협은 설명했다.
중견기업의 지속적인 성장을 위한 정책과제를 묻는 문항에선 '법인세·상속세·R&D 세액공제 등 세제 합리화'라는 응답이 41.1%로 가장 많았다. '정책금융 지원 확대'가 25.8%로 뒤를 이었다. 이 밖에도 '전문 인력 확보 및 양성 지원'(13.2%), '글로벌 성장 지원 확대'(7.5%), 'M&A 활성화 및 신산업 규제 개선'(6.9%), 'ESG·탄소중립 대응 지원'(4.8%), 등이 필요 과제로 지목됐다.
기업 규모별 차등규제가 합리적으로 개선될 경우 중견기업은 고용 확대를 중심으로 경영 활동을 재조정할 가능성이 큰 것으로 나타났다. 규제 개선 시 가장 먼저 추진할 경영 활동으로는 가장 많은 41.0%가 '신규 채용 확대'를 꼽았다. 이어 '투자 확대'(28.0%), '과감한 M&A 및 신사업 진출'(12.5%), '해외시장 공략 및 가속화'(9.5%), '배당확대 등 주주가치 제고'(9.0%) 등의 순으로 조사됐다.
이상호 한경협 경제산업본부장은 "현행 규모별 차등 규제가 기업의 스케일업을 가로막고 있다"며 "성장단계에 맞춰 유인 구조가 합리적으로 작동할 수 있도록 제도 전반에 대한 점검과 개선이 시급하다"고 강조했다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
