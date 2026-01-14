iM뱅크 영업점서 네이버페이 오프라인 통합 단말기 신청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"지역화폐 활성화 시너지 강화"

네이버페이는 iM뱅크 영업점에서 오프라인 통합 단말기 '네이버페이 커넥트' 신청을 받는다고 14일 밝혔다.

AD

iM뱅크 영업점에서 원스톱으로 네이버페이 커넥트 상담을 받고 신청할 수 있다.

네이버페이 커넥트로 대구로페이와 포항사랑카드 등 지역화폐를 포함해 다양한 결제 수단을 쓸 수 있고 스마트플레이스 기능으로 매장 리뷰, 홍보도 할 수 있다.

네이버페이와 iM뱅크는 2024년부터 지역화폐 활성화를 위해 협력해왔다.

지난해 12월 대구로페이 신규 가입자의 42%, 포항사랑카드 신규 가입자의 40%가 네이버페이에 지역화폐를 등록했다.

양사는 대구·포항 등 지역 가맹점을 대상으로 네이버페이 커넥트 안내 및 홍보 채널을 운영할 계획이다.





AD

네이버페이 관계자는 "네이버페이 커넥트가 대구·포항 지역화폐 및 지역 상권 활성화에 긍정적인 역할을 하도록 iM뱅크와 협력하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>