사천시, 내년도 국·도비 확보 보고회 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 대비 180억

증액… 총 4150억 목표



당초 예산 1조원 시대를 맞이한 경남 사천시가 지역 성장의 새로운 도약을 위해 2027년 국·도비 확보 전략 점검에 나섰다.

사천시는 지난 13일 시청 대회의실에서 '2027년도 국·도비 확보 추진상황 보고회'를 열고, 2027년도 국·도비 중점 확보 대상 사업의 추진 상황을 점검하며 향후 대응 방안을 논의했다.

사천시 2027년 국도비 확보 추진상황 보고회 진행 현장 사진.

AD

2027년도 국·도비 예산 확보 목표액은 2026년 당초 예산 대비 180억원(4.6%) 증액된 4150억원이다.

이를 위해 경남도와 중앙부처, 국회 등을 수시로 방문해 주요 현안 사업의 필요성에 대한 공감대를 형성하고 지역 국회의원과 긴밀한 협력관계를 유지하는 등 국·도비 확보에 총력을 기울인다는 방침이다.

아울러 중앙부처 및 도 정책과 연계되고 우리 시 발전 전략에 부합하는 사업을 지속해서 발굴하고, 사전 행정절차 등을 신속하게 추진해 주요 사업들이 차질 없이 시행될 수 있도록 완벽히 할 계획이다.





AD

박동식 시장은 "철저한 사전 준비와 전략적인 대응을 통해 지역 발전을 이끌 핵심 사업들이 정부 예산에 최대한 반영될 수 있도록 적극적으로 노력하고 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어질 수 있도록 전 행정력을 집중해주길 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>