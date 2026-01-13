하태경 보험연수원장 "올해 베트남 진출…AI 자회사도 설립"

하태경 보험연수원장 13일 기자간담회 개최

"올해 글로벌 사업 원년…전담 조직도 신설"

스테이블코인 활성화 기반 마련…학습토큰 발행

하태경 보험연수원장이 올해 글로벌 사업과 인공지능(AI) 자회사 출범, 스테이블코인 활성화 기반 마련 등을 적극 추진하겠다고 밝혔다.

하 원장은 13일 기자간담회를 열고 "올해는 글로벌 AI 보험연수원으로 위상을 새롭게 정립할 것"이라며 "이미 검증되고 안정된 현상 유지의 길보다는 연수원과 보험의 미래를 밝히기 위한 도전의 길을 걸을 것"이라고 말했다.

하태경 보험연수원장이 13일 서울 종로구 광화문 인근 한식당에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 최동현 기자

하 원장은 올해가 보험연수원 글로벌 사업의 원년이 될 것이라고 강조했다. 첫 진출지는 베트남이다. 하 원장은 "아시아권을 중심으로 시장조사를 해보니 보험연수원이 온라인콘텐츠는 1위였다"며 "베트남에 보험 관련 교육사업이 제도적으로 부재해 이 시장을 공략하고 다음엔 인도네시아 등에도 진출할 것"이라고 전했다.

보험연수원은 현재 베트남에 진출해 있는 DB손해보험과 한화생명 등과 협력 방안을 논의 중이다. 한국의 수준 높은 보험 교육 콘텐츠의 현지화를 통해 전문성과 윤리의식을 갖춘 현지 보험인들을 양성한다는 계획이다.

AI 자회사 설립도 본격화한다. 하 원장은 이를 위해 지난해부터 정관 개정 등 내부 승인 절차를 진행해오고 있다. 하 원장은 "취임 직후부터 임기를 AI로 시작해 AI로 끝내겠다고 다짐했었다"며 "보험 전문 인력 양성의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 연수 프로그램 확대와 미래 경쟁력 확보를 위한 AI 전환에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

보험연수원은 그동안 AI 시험출제 시스템과 AI 학습운영시스템(LMS) 등의 기술을 개발해왔다. 현재는 이를 기반으로 구체적인 수익 모델을 만들고 있다. 보험연수원은 현재 대만에 본사를 둔 AI LMS 전문업체 위즈덤 가든 등 복수의 외국 기업과 보험연수원 자회사 투자에 관한 투자의향서를 작성하고 있다. 향후 보험연수원 수입의 70%를 차지하는 온라인 교육과 관련한 플랫폼을 구축하는 사업을 전개할 것으로 보인다.

상반기 중 AI 에이전트(agent) 자동결제 시스템인 X402도 구축한다는 방침이다. 보험연수원은 현재 시범사업으로 '크립토 장학금'을 시행 중이다. AI로 문제를 내고 특정 점수를 획득한 수강생에게 10~20%의 장학금을 지원하는 프로그램이다. 보험연수원은 AI 에이전트를 통해 특정 점수 도달 시 장학금을 자동으로 제공하는 서비스를 만들겠다는 구상이다.

자체 포인트 성격인 학습토큰도 발행한다. 수강생이 보험연수원 교육콘텐츠를 구매할 때 토큰으로 결제하는 시스템을 안착시키겠다는 복안이다. 하 원장은 "학습토큰 발행은 해외 사업을 위해서도 필수"라며 "앞으로 베트남 수강생들이 달러 대신 토큰으로 결제하면 수수료 측면에서도 유리할 것"이라고 설명했다. 하 원장은 국내에 스테이블코인이 활성화되면 이를 학습토큰과 연계하는 방안도 구상 중이다.





하 원장은 "보험 교육기관에서 한발 더 나아가 AI 기술과 디지털 자산 활용을 보험 산업 전반에 확산할 것"이라며 "보험업계와 학계, 전문가, 당국 등과 긴밀이 협력해 보험 패러다임 전환을 준비하고 관련 인재들을 양성하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

