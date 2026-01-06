코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6일 코스피가 간밤 뉴욕증시 강세에도 반도체 중심으로 차익 실현 심리가 확산하면서 하락 출발했다.

이날 오전 9시 20분 기준 코스피는 전일 대비 48.30포인트(1.08%) 내린 4409.22에 거래되고 있다. 지수는 전장보다 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다.

개인이 4623억원을 순매수할 동안 외국인과 기관이 각각 4486억원, 337억원을 순매도했다. 코스피200 선물시장에선 외국인이 638억원 순매도, 개인과 기관이 각각 969억원, 210억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 혼조세다. 삼성전자(-3.26%), SK하이닉스(-3.16%), SK스퀘어(-3.13%), 한화에어로스페이스(-1.88%), 두산에너빌리티(-1.14%)가 하락세인 반면 현대차(5.09%), 셀트리온(2.51%), HD현대중공업(1.56%), LG에너지솔루션(0.94%)은 상승세다.

같은 시간 코스닥은 전일 대비 1.22포인트(0.13%) 내린 956.29에 거래되고 있다. 앞서 지수는 1.88포인트(0.20%) 오른 959.38에 출발했으나 이후 보합권에서 등락을 거듭하는 모습이다. 개인이 664억원을 사들인 반면 외국인과 기관은 각각 649억원, 13억원을 팔았다.

코스닥 시총 상위권은 매수 우위다. 에코프로(4.12%), 에코프로비엠(1.65%), HLB(0.56%), 삼천당제약(0.39%), 레인보우로보틱스(0.31%), 알테오젠(0.21%), 리가켐바이오(0.11%)가 오름세인 반면 에이비엘바이오(-2.59%), 코오롱티슈진(-1.67%), 펩트론(-1.36%)은 내림세다.

업종별로는 운송 물류(+6.37%), 자동차(+3.08%), IT서비스(+2.83%)가 강세다. 반면 전기장비(-5.12%), 비철금속(-2.54%), 반도체(-2.32%)는 약세다.





이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)보다 1.2원 오른 1445.0원에 개장했다. 지난달 29일 1429.8원까지 내린 뒤 4거래일 연속 오름세다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

