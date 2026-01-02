있지, 3번째 월드투어 개최…2월 서울서 포문

그룹 있지(ITZY)가 다음 달 서울을 시작으로 세 번째 월드투어 '터널 비전'(TUNNEL VISION)에 나선다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 2일 밝혔다.
있지는 2월13일~15일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 월드투어의 막을 올린다. 2024년 8월 종료한 두 번째 월드투어 이후 약 1년 6개월 만의 단독 공연이다. 서울 공연 마지막 날 무대는 온라인 플랫폼 '비욘드 라이브'를 통해 유료 생중계한다.
해외 공연은 4월17일 멜버른 존 케인 아레나를 시작으로 19일 시드니 틱톡 엔터테인먼트 센터, 22일 오클랜드 스파크 아레나에서 열린다.
이어 5월9일~10일 도쿄 게이오 아레나 도쿄, 6월20일 홍콩 아시아월드-아레나, 27일 가오슝 가오슝 아레나, 7월4일 방콕 임팩트 아레나, 11일 마닐라 SM 몰 오브 아시아 아레나까지 9개 지역에서 총 12회 단독 공연을 진행한다.
지금 뜨는 뉴스
이번 투어는 2025년 11월 발매한 미니 앨범 '터널 비전'과 명칭이 같다. 있지는 해당 음반 발매 기념 유튜브 라이브 방송에서 개최를 예고하며 완전체 투어 계획을 밝힌 바 있다.
이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>