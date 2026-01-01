'CES 2026'에 사상 최대 통합한국관 운영…470개사 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산업부·코트라, 38개 기관 협업

역대 최대 '원팀 코리아' 통합한국관

전시 분야 중 AI 비중이 21%

에이전틱·피지컬 AI 화두…신규 분야도 전시

세계 최대 정보통신(IT)·가전 전시회 'CES 2026'에 통합한국관이 사상 최대 규모로 조성된다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 오는 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 통합한국관을 운영한다고 1일 밝혔다.

산업부와 코트라는 38개 기관과 협업해 470개사 규모로 통합한국관을 구성하기로 했다. 이번 CES 2026에는 삼성·LG·현대차·SK 등을 포함해 우리 기업 1000여 개사가 참가할 예정이다. 통합한국관에는 코트라 등 38개 기관이 참여한다. 혁신기업관 298개사와 국가관 171개사 등 국내기업 470개사가 전시에 나선다. 주요 전시 분야는 AI(21%)가 가장 큰 비중을 차지하고 디지털 헬스(16%), 스마트시티· 스마트홈(11%), 지속가능성·에너지(10%), 모빌리티(9%)가 그 뒤를 잇는다.

기존 전시 분야에 교육기술, 여행 및 관광, 공급망 및 물류, 영화제작 및 배급 등을 추가한 올해 CES의 동향에 맞춰, 우리 기업 102개사가 신규 전시 분야에 대거 참가할 예정이기도 하다. 이를 통해 AI가 접목된 산업·일상의 현장을 선보이려 한다.

CES 2026은 '혁신가들이 나선다'를 주제로 열려 전 세계 혁신 기술과 아이디어가 실증되는 장이 될 것으로 전망된다. 생성형 AI를 넘어 스스로 판단하고 행동하는 에이전틱 AI, 로봇·모빌리티·기계 등 하드웨어의 두뇌 역할을 수행하는 피지컬 AI가 특히 화두다. AI가 산업 장비와 로보틱스, 물류·모빌리티 등 실제 현장에서 작동하는 기술로 구현되며 연구 단계에 머물던 기술이 산업과 일상에 적용·검증되는 무대가 될 것으로 보인다. CES는 기존 소비자 가전, IT 전시를 넘어 최근 AI 기술을 기반으로 한 기업·산업용(B2B) 솔루션 전시로 영역이 확장되고 있다.

이외에도 코트라는 전시 개막을 하루 앞둔 5일 열리는 '현지 전문가 초청 세미나'에서 미국 소비재·가전 시장 전망과 스타트업 트렌드, 글로벌 기업과 기술협력 사례, 해외전시회 지식재산권 유의사항을 공유할 계획이다. 7~8일은 미국 현지 액셀러레이터인 '스타트업 정키'와 협업해 'K-이노베이션 피칭 챌린지'도 연다. 여기에선 글로벌 기업 기술 수요에 맞춰 사전 매칭된 우리 혁신기업 16개사가 샘스클럽, 인텔, 월마트 등 미국 주요 기업을 상대로 피칭 및 투자 협력에 나선다.





강경성 코트라 사장은 "'실전형 AI'의 진면목을 보게 될 올해 CES 흐름에 맞게 통합한국관도 상용화된 혁신을 구현하고자 했다"면서 "혁신상 최다수상, 역대 최대 규모 한국관 참가와 연계해 혁신제품과 기술 경쟁력이 실제 수출과 투자 성과로 이어질 수 있도록 다방면으로 지원하겠다"고 말했다.





김형민 기자

