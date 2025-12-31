쿠팡 로저스 대표, 물류센터 택배 체험 제안에 "해보겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

31일 국회 연석 청문회

염태영 의원 제안 수락 의사

"몇 번 해본 경험 있어"

"야간근무가 주간근무보다 힘들단 근거 못들어"



해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 택배 노동자의 과로 문제 등 현장 파악을 위해 배송업무를 해보겠다고 밝혔다.

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표가 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

로저스 대표는 31일 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 '택배 야간 근무의 어려움을 알기 위해 물류센터에서 같이 일해보자'는 더불어민주당 염태영 의원의 제안에 "함께 배송하겠다"고 답했다. 그러면서 "저는 몇 번 그런 경험이 있다면서 "원한다면 (염 의원도) 같이 해주길 바란다"고 덧붙였다.





염 의원은 로저스 대표가 "택배 업무를 경험해보지도 않고 야간근무가 주간근무보다 힘들다는 증거를 알지 못한다"고 답한 점을 지적하면서 이 같은 제안을 했다. 이어 고용노동부 등이 진행한 최근 연구 결과에서 야간노동이 노동자 건강에 미치는 부담이 확인됐다며 쿠팡 측의 책임 있는 대책을 촉구했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

