SH, 행복주택 2368가구 입주자 모집[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월16일부터 20일까지 SH 홈페이지에서 접수

우선공급 대상자 선정 때 2세 미만 자녀 둔 신청자 우대

서울주택도시개발공사(SH)가 행복주택 2368가구를 공급한다. 청약접수는 다음달 16일부터 진행된다.

AD

SH는 원에디션 강남 등 2368가구의 행복주택 입주자(서울리츠 행복주택 포함)를 모집한다고 31일 밝혔다. 입주자 모집 공고문은 이날 오후 SH 홈페이지에 게시한다.

행복주택은 청년과 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 주변시세의 60~80% 금액으로 공급하는 공공임대주택이다. 대학생·청년의 경우 10년, 자녀가 있는 신혼부부의 경우 14년, 고령자·주거급여 수급자의 경우 20년까지 거주할 수 있다.

이번 공급은 재건축 아파트를 포함한 신규 단지 68가구와 기존 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 잔여 공가 786가구, 예비 입주자 1514가구를 대상으로 한다.

주택의 면적별 평균 보증금·임대료는 △전용 29㎡ 이하 보증금 6200만원, 임대료 24만원 △39㎡ 이하 보증금 1억1400만원, 임대료 43만 원 △49㎡ 이하 보증금 1억3600만원, 임대료 52만원 △ 59㎡ 이하 보증금 1억6300만원, 임대료 62만원이다.

우선공급 대상자 선정 때 2세 미만의 자녀가 있는 신청자를 우선 선정한다. 2세 미만의 자녀(2023년 12월 31일 이후 출생)가 있는 신청자 우선 선정은 우선공급 대상자 선정 때만 적용한다. 2세 미만의 자녀가 있는 우선공급 신청자의 수가 서류 심사 대상자 및 당첨자 수를 초과할 경우, 무작위 추첨을 실시한다.

입주 자격은 입주자 모집 공고일(12월 31일) 기준 무주택 가구 구성원으로서 전년도 도시근로자 가구원 수별 가구당 월 평균 소득의 100퍼센트 이하, 가구 총 자산은 3억3700만 원 이하, 보유 자동차 가액은 4563만 원 이하인 자가 신청할 수 있다. 해당 기준은 공급 대상별로 상이할 수 있으며, 자세한 내용은 공고문에서 확인할 수 있다.

청약 접수는 2026년 1월16일부터 20일까지 SH 인터넷 청약 시스템을 통해 신청할 수 있다. 다만 1월17~18일 주말 이틀 간은 청약이 중단된다. 19일부터 다시 접수할 수 있다. 인터넷 청약이 어려운 고령자나 장애인들은 1월19일부터 20일까지 이틀 간 공사 방문 청약도 가능하다.





AD

서류 심사 대상자는 1월30일, 당첨자는 5월29일에 발표한다. 입주는 내년 7월부터 가능하다.단지 배치도와 평면도 등 자세한 신청 일정, 인터넷 청약 방법 등은 SH 콜센터와 SH 인터넷 청약 시스템에서 확인할 수 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>