전승일 광주 서구의장, 광주시 소상공인연합회 '감사패'

'지역경제 활성화' 기여 공로 인정

전승일 광주 서구의회 의장은 지역 소상공인 발전과 지역경제 활성화에 기여한 공로로 광주광역시 소상공인연합회로부터 감사패를 받았다고 31일 밝혔다.

이번 감사패는 전승일 의장이 평소 지역 소상공인들의 권익 증진과 경영환경 개선을 위해 헌신적으로 노력해 온 점과 소상공인의 자생력 강화를 비롯해 지속 가능한 지역경제 기반 마련을 위한 정책적 관심과 실천에 대해 소상공인연합회에서 감사의 뜻을 표한 것이다.

전승일 의장은 평소 지역 상권의 변화와 현장의 어려움에 꾸준히 관심을 기울이며 소상공인 지원을 위한 제도적 기반 조성과 경영 여건 개선에 힘써왔다.

특히 경기 침체와 물가 상승 등 복합적인 경제 상황 속에서도 소상공인들이 안정적으로 경영을 이어갈 수 있도록 다양한 정책적 해법을 모색하며 실질적인 지원 방안 마련에 주력해 왔다.

이기성 광주시 소상공인연합회장은 "전승일 의장은 지역 소상공인을 단순한 지원 대상이 아닌 지역경제의 주체로 존중하며 현장의 목소리를 정책에 반영해 온 모범적인 의정 리더이다"며 "그간의 헌신과 노력에 감사의 뜻을 표하고자 이번 감사패를 수여하게 됐다"고 전했다.

전승일 의장은 "이 감사패는 개인에게 주어진 영광이 아니라 지역 소상공인 여러분과 함께 만들어 온 노력의 결실이라 생각한다"며 "앞으로도 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 소상공인이 존중받고 지역경제가 살아 숨 쉬는 서구를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이어 "지역 소상공인은 서구 경제의 뿌리이자 공동체를 지탱하는 가장 중요한 주체이다"며 "앞으로도 의회 의장으로서가 아닌 지역의 한 구성원으로서 소상공인과 늘 함께하며 현장에서 답을 찾는 책임 있는 역할을 계속해 나가겠다"고 덧붙였다.





