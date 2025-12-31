구리토평2 공공주택지구 지정 확정…한강변 ‘직·주·락’ 자족도시 본격화

구리시, 국토부 구리토평2 지구 지정 고시

83만평 규모 스마트그린시티 조성 본격화

구리시 토평동 일대 2년 만에 지구 지정 완료

경기 구리시의 마지막 노다지로 불리는 한강변 토평동 일대 개발이 마침내 본궤도에 오른다.

구리시청 전경. 구리시 제공

AD

구리시(시장 백경현)는 31일 국토교통부가 구리토평2 공공주택지구 지구를 지정·고시했다고 밝혔다.

이번 지구 지정은 2023년 11월 15일 국토교통부가 해당 지역을 신규 공공택지 후보지로 발표한 이후 약 2년 만에 이뤄진 것으로, 장기간 개발이 정체돼 있던 한강변 토평동 일원 개발이 본격화되는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

국토교통부 고시에 따르면 구리토평2 공공주택지구는 구리시 토평동·교문동· 수택동·아천동 일원에 조성되며, 후보지 발표 당시 총면적은 292만2394㎡(약 88만평)에서 세종포천고속도로 등 도로구역을 제외한 275만6748㎡(약 83만평) 규모다. 해당 지역은 구리시 내 마지막 대규모 개발 가능지로 평가됐으나 각종 규제와 개발 여건의 한계로 인해 그동안 개발이 쉽지 않았던 곳이다.

구리시는 지구 지정 검토 초기 단계부터 단순한 주택 공급에 그치지 않고, 자족 기능 확보와 일자리 창출, 쾌적한 정주 환경 조성을 핵심 목표로 설정해 국토교통부 및 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 지속적인 협의를 이어왔다.

다만, 지구 지정 과정에서 벌말지구 제외와 구리시가 검토·제안한 일부 사항이 지구계 설정에 반영되지 않은 점에 대해서는 아쉬움이 남는다. 이에 구리시는 향후 지구 계획 수립과 각종 영향 평가, 세부 개발계획 수립 등 후속 절차를 통해 지역 여건과 시민 의견이 최대한 반영될 수 있도록 관계기관과 지속적으로 협의해 나갈 예정이다.

구리시 관계자는 "관계기관과의 긴밀한 협의를 통해 구리토평2 공공주택지구를 단순한 주거 중심 도시가 아닌 '직·주·락(職·住·樂)'이 조화를 이루는 자족형 스마트그린시티로 조성하기 위해 노력하겠다"며 "공공주택 특별법 제16조에 따라 공공주택 사업자가 지구 지정·고시일로부터 1년 이내에 지구 계획을 수립해 국토교통부 장관에게 승인 신청을 해야 하는 만큼, 2026년은 구리시에 매우 중요한 시기가 될 것"이라고 말했다.





AD

이어 "구리시의 현안 사업과 발전 방향이 지구 계획에 충실히 반영될 수 있도록 총력을 기울이겠다"고 덧붙였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>