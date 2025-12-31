롯데온, 새해 기획전 진행…신규 입점 브랜드 집중 조명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1월 11일까지 새해 기획전

뷰티·패션·키즈 브랜드 등 대거 참여

롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)이 다음 달 1일부터 11일까지 새해 기획전을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 행사에는 뷰티·패션·키즈 등 다양한 카테고리의 브랜드가 참여한다. 대표적으로 2026년 소비 트렌드인 '필코노미(feelconomy)'에 발맞춰 롯데호텔앤리조트의 프리미엄 욕실 어메니티를 선보인다. 전 제품 무료배송과 최대 10% 즉시 할인 혜택도 마련했다.

롯데쇼핑의 이(e)커머스 플랫폼 롯데온(LOTTE ON)이 다음 달 1일부터 11일까지 새해 기획전을 진행한다고 31일 밝혔다. 롯데온 제공

20·30세대 남성 고객을 겨냥한 짐웨어 '피지컬가먼츠'는 최대 55% 할인과 18% 즉시 할인을 진행한다. 타임리스, 미니멀리즘을 콘셉트로 재해석한 클래식 스타일을 추구하는 디자이너 브랜드 '드헤베'도 롯데온 입점을 기념해 스토어 할인과 찜쿠폰 혜택을 제공한다.

베스트셀러 혜택도 강화했다. 빈폴패밀리는 행사 기간 동안 브랜드판타지를 운영하며 최대 40% 할인과 30% 추가 할인을 준비했다. 블루독패밀리는 전 상품 26% 즉시 할인, 7% 중복 쿠폰, 5% 카드 할인으로 만나볼 수 있다. 노스페이스는 최대 15% 할인과 결제 혜택을 제공한다.

할인 행사도 진행된다. 행사 기간 네이버 페이로 10만 원 이상 결제 시 5000원을 할인받을 수 있다. 자세한 내용은 롯데온 앱과 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.





남지형 롯데온 브랜드마케팅팀장은 "새해를 맞아 롯데온에 새로 입점한 신규 셀러부터 꾸준한 사랑을 받아온 베스트 셀러 등 다양한 브랜드를 중심으로 기획전을 준비했다"며 "2026년 첫 쇼핑을 부담 없이 시작할 수 있는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

