테슬라, 이례적 판매 부진 전망 공개…4분기 42만2850대 예상

애널리스트 집계한 4분기 평균 예상치 공개

전년 동기 대비 15% 감소

연간 판매량도 2년 연속 감소 전망

테슬라가 이례적으로 시장 기대를 하회하는 차량 인도 전망치를 공개했다. 그동안 애널리스트들이 관측한 평균 판매 전망치를 투자자 등 일부에만 공개한 것을 고려하면 이례적인 조치라는 평가다.

테슬라가 30일(현지시간) 공식 웹사이트에 올린 애널리스트들의 전망치에 따르면 4분기 차량 인도 대수는 평균 42만2850대로 집계됐다. 전년 동기 대비 15% 감소할 것으로 관측됐다. 이는 블룸버그가 집계한 평균치(44만907대)보다 낮은 수치다.

테슬라는 그동안 판매량 전망을 애널리스트와 투자자에게만 공유했다. 판매량 전망치를 공식적으로 대중에게 공유한 것은 이번이 처음이다. 투자자문사 퓨처펀드어드바이저 공동창업자인 게리 블랙은 X(옛 트위터)에 "테슬라 내부에서 투자자와 합의된 의견을 최대한 널리 알리고 싶어한 것"이라며 "이는 매우 이례적이다"라고 지적했다.

테슬라의 연간 판매량도 올해 160만대에 그칠 것으로 예상된다. 이는 2년 연속 감소한 수치이며, 전년 대비 8% 이상 줄어든 규모다. 또 향후 3년간 판매 전망치도 블룸버그 집계 수치보다 낮다.

테슬라의 판매 감소는 연초부터 시작됐다. 가장 인기 있는 모델 Y의 재설계를 위해 전 세계 공장의 생산라인을 재정비하면서다. 특히 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 트럼프 행정부에서 '정부효율부'(DOGE) 수장 자리를 맡으며 각종 논란을 일으키던 시기와 맞물린다.

부진하던 판매량은 3분기에 회복하는 모습을 보였다. 9월 말 7500달러 규모의 연방 세액 공제 혜택 종료를 앞두고 3분기 테슬라의 전기차 인도량은 사상 최고치를 기록했다.





한편, 테슬라는 이날 전 거래일 대비 1.1% 하락한 459.35달러에 마감했다. 전 거래일에도 3.3% 급락했다.





