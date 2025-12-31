경기도, 원도심 활력회복 '더드림 재생사업' 공모…내년 4월까지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 원도심 쇠퇴지역 활력 회복과 지속가능한 도시재생을 위해 '경기 더드림 재생사업' 공모를 내년 4월22일까지 진행한다.

경기 더드림 재생사업은 주민·청년·기업 등 다양한 주체가 참여해 지역 여건에 맞는 재생 모델을 발굴하고 실행하는 민선 8기 경기도형 도시재생사업이다. 원도심 활력 회복과 자생력 강화를 목표로 하고 있다.

내년 공모는 도시재생을 준비하는 지역을 대상으로 한 '기반구축단계', 도시재생사업 종료 이후 후속 관리와 운영을 지원하는 '지속운영단계'를 중심으로 진행된다.

기존 공모 분야였던 '사업추진단계'는 컨설팅에 집중하고, 정부 도시재생 공모사업과 연계하는 방식으로 전환됐다.

경기도는 시군별로 다양한 지역 현황을 수용할 수 있도록 사업 규모, 면적, 기간 등을 정하지 않고 총 100억원 규모(도비 50%, 시군비 50%) 범위에서 물량과 관계없이 대상지를 선정한다.

사업 대상지역은 도시재생법에 따른 쇠퇴지역으로 인구와 사업체가 감소하고 노후 건축물이 증가하는 지역을 말한다. 시군은 원도심 활성화를 목표로 주민, 청년, 기업 등 역량 있는 사업참여 주체를 발굴하고, 지역 특성을 반영한 다양한 재생사업을 구상해 신청할 수 있다. 최종 선정 결과는 전문가로 구성된 평가위원회의 평가를 거쳐 6월 말 발표된다.

경기도는 공모 접수에 앞서 사업계획의 실현가능성과 완성도를 높이기 위해 사전 단계부터 체계적인 지원에 나선다. 1월 수요조사를 실시하고, 4월까지 공모 신청 예정지역을 대상으로 대면·현장·종합 등 총 3차례의 전문 컨설팅을 제공할 계획이다.





안성현 경기도 도시재생과장은 "경기 더드림 재생사업이 4년차를 맞은 만큼 지역 여건과 역량에 맞는 대상지를 발굴하고 사전 컨설팅을 강화해 사업의 완성도를 높이겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

