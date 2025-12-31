고흥군, 고흥사랑상품권 최대 20% 할인한다

내년 1월부터 두 달간 지류 15% 할인

카드ㆍ모바일 상품권 20% 특별 적립

전남 고흥군은 새해를 맞아 군민의 장보기 부담을 대폭 낮추고 지역경제에 즉각적인 활력을 불어넣기 위해, 내년 1월부터 2월까지 두 달간 '새해맞이 고흥사랑상품권 특별할인 행사'를 추진한다고 밝혔다.

이번 할인 행사는 고물가로 위축된 소비 심리를 회복하고, 군민이 실질적으로 체감할 수 있는 혜택을 통해 지역 내 소비가 빠르게 순환되도록 하는 데 초점을 맞췄다.

특히, 명절과 연초 소비 수요가 집중되는 시기에 맞춰 시행함으로써, 소상공인의 매출 증대 효과를 극대화할 것으로 기대된다.

행사 기간 동안 지류형 고흥사랑상품권은 15% 즉시 할인된 금액으로 구매할 수 있으며, 관내 45개 금융기관에서 1인당 최대 50만 원까지 구매할 수 있다.

고흥사랑카드와 모바일 고흥사랑상품권은 '지역상품권 착(chak)' 앱을 통해 최대 50만 원까지 충전할 수 있으며, 결제금액의 20%가 캐시백으로 적립된다.

고흥사랑상품권은 관내 가맹점 2,470개소에서만 사용할 수 있어 소비가 지역 밖으로 유출되는 것을 막고, 전통시장과 골목상권을 살리는 대표적인 지역경제 선순환 정책으로 자리매김해 왔다.





군 경제산업과 관계자는 "이번 새해맞이 특별할인 행사가 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게는 실질적인 도움이 되고, 군민에게는 체감도 높은 새해 선물이 되길 바란다"며 "2026년에도 지역경제 회복을 최우선 과제로 삼아 민생 안정을 위한 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





