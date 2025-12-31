본문 바로가기
"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰]

이현주기자

입력2025.12.31 06:30

수정2025.12.31 06:56

[AI 전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다]
⑦AI 연구 주52시간 예외적용법 발의 이유
삼성전자 사장 출신 고동진 국힘 의원 인터뷰

편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무제가 AI 산업 발전과 어떻게 충돌하고 있는지를 살펴보고 부작용을 최소화할 수 있는 방안들을 모색해본다.

"주 52시간 근무에 대한 생각이 바뀌기만 한다면 삭발이라도 하고 싶은 심정입니다."


지난주 '인공지능(AI) 연구·개발자 주 52시간 예외적용법(근로기준법 개정안)'을 대표 발의한 고동진 국민의힘 의원은 3주 전 중국에서 AI·로봇 기술력을 확인하고 AI 업계에 주 52시간 규제를 푸는 게 시급하다고 판단했다.


"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] 고동진 국민의힘 의원이 30일 서울 여의도 국회의원 회관에서 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자
고 의원은 30일 아시아경제 인터뷰에서 "중국의 AI 기술을 보니 그동안 어떻게 일했는지를 상상할 수 있었다"며 "중국은 개발자들이 야전침대까지 놓고 밤낮없이 일하며 딥시크를 내놨는데, 우리나라는 근무 시간을 정해놓고 일하지 않나. 발상 자체가 잘못된 것"이라고 지적했다.


다음은 고 의원과의 일문일답.


-AI 연구개발(R&D)직을 한정해 주 52시간제 예외적용법을 발의한 이유는.

▲앞서 국가첨단전략산업(반도체·이차전지·디스플레이·바이오)에 대한 주 52시간제 예외 법안을 발의한 적 있다. 그런데 AI 산업은 국가첨단전략산업에 포함이 되지 않아 법안이 통과돼도 예외를 적용받기 어렵다. AI 산업이야말로 업무의 지속성과 연속성이 중요하다. 퇴근 시간 제약에 걸려서 코딩 작업을 멈추고 실험을 중단해야 한다면 업무의 질적 하락이 불가피하다.


- AI 분야 산업계의 현장 분위기는 어떠한가.

▲주 52시간제 시행으로 1년은 다들 좋았다고 했다. 그런데 이제는 이러다 망하는 것 아니냐고 우려한다. 현장에서는 한창 일을 하고 있을 때 인사팀으로부터 더 근무하면 문제가 될 수 있으니 자제하라는 연락을 받는다. 밤늦게까지 일하다 보면 건물 전체 층에 불이 다 꺼져 있다고 말하는 임원도 있다. 엔비디아 개발자들이 한국 기업은 아직도 주 52시간만 일하냐고 물어보기도 한다. 엔비디아는 새벽 2시에도 업무 관련 메일 확인이 가능할 정도로 몰입해서 일한다.


-노동계에서는 건강권을 우려하는 목소리가 높다.

▲근로 성과의 질과 효과가 충분한 휴식에서 나온다는 점을 안다. 그런데 주 52시간제 완화가 무조건 일을 더 많이 해야 하고 건강을 해칠 것이라는 고정관념에서 벗어나야 한다. 일은 효율성도 생각해야 한다. 성과가 예상되고 건강을 해치지 않는 범위 내라면 일부 특수한 상황과 특정한 주간에는 시간제한 없이 일을 몰아서 할 수 있는 정도의 '근로 자유'를 국가가 보장해줘야 하지 않나.


-건강을 저해하지 않고 장시간 근로가 가능하다고 보나.

▲365일 주야장천 장시간 근로를 하자는 게 아니다. 일할 때 일하고 쉴 때는 쉬자는 것이다. 법안의 내용도 모든 산업군에 적용하자는 것이 아니고 AI나 반도체 같은 일부 국가적 핵심 산업군에 한정한다. 또 일정 기준에 따른 고소득 R&D 직종을 대상으로 당사자 본인의 동의를 전제로 한다. 무엇보다 연간 또는 월간으로 충분한 휴식권과 휴일을 보장하는 내용을 하위 법령에 담으려고 한다. 일본은 '고도 프로페셔널' 제도를 운용하면서 연간 104일 이상 휴일을 부여한다.


"한국 아직도 그래요?" 엔비디아 직원 질문에…삼성맨 '탄식'[인터뷰] 고동진 국민의힘 의원이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자

-정부는 다양한 AI 육성정책을 내놓고 있지만 정작 주 52시간 규제에 대해서는 입을 닫고 있다.

▲이재명 정부가 표면적으로 '노동자의 건강권 보호'를 주 52시간제 배경으로 내세우고 있지만 유연화를 반대하는 근본 원인은 양대 노동조합의 조직적인 반대와 그들의 정치적 영향력 때문이라고 본다. 정치적 계산이 깔려 있다. AI 모델 학습은 연속성·집중성·속도가 생명이라 주 52시간의 획일적 잣대를 들이대는 순간 R&D는 멈추고 경쟁국은 앞서나간다.


-이대로라면 AI 3대 강국은 어려워 보이는데.

▲개인적인 판단으로 국가별 AI 점수를 매겨보면 미국 95점, 중국 92점 정도다. 한국은 영국·싱가포르·일본 등과 함께 60~70점대 되는 것 같다. 하지만 아직 늦지는 않았다. 딥시크가 오픈AI를 증류(distillation·AI 모델 출력값을 학습시켜 더 효율적인 AI 모델을 만드는 방식)했다고 알려졌는데, 우리도 빨리 들어가면 가능하다고 본다. 대신 주 단위로 근로시간을 정해놓고 일하는 지금과 같은 방식이 변하지 않으면 장담하기 어렵다.


-지난 26일 법안 발의 관련 정부·여당으로부터 받은 피드백이 있었는지.


▲받은 피드백은 없다. 주 52시간제 완화 내용을 담은 반도체특별법에 대해서도 당시 여당 의원들 상당수가 동의한다고 했지만, 이재명 대통령이 주 4.5일제 도입 등을 언급하면서 목소리가 사라졌다. 정부가 양대 노총 눈치 보기에만 급급하다면 법안이 통과될 가능성은 없다. 그래서 정부가 제대로 된 결정을 할 수 있도록 설득하고 설명해야 하는 정치적 책임이 있다고 생각한다. 최선을 다하겠다.




이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AI 전쟁터, 52시간에 갇히다
    AI 산업 살리려면 '한국형 화이트칼라 이그젬션' 제도 나와야
    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

    "일주일 100시간 일하면 2억 드립니다"…'시간제한' 없이 개발 가능한 미·영·일
    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

    "한국, 주 52시간 고집하다간 경쟁력 잃고 뒤처진다"…경고 날린 AI업계
    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만 정작 현장에선 주 52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주 52시간 근무

    "이 업종은 연장근로 못 씁니다"…전쟁터의 시간, 52시간에 갇히다
    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행중인 주52시간 근무제

    AI 기업 80% "칼퇴 하면서 AI 개발 못해"…실리콘밸리 가는 이유 있어
    편집자주인공지능(AI) 3대 강국으로 도약하기 위해 전쟁터에 뛰어든 한국. 정부가 강도 높은 정책을 내놓으며 비전을 제시했지만, 정작 현장에선 주52시간 근무제 때문에 개발자들의 AI 연구가 차질을 빚고 있다는 원성이 높다. AI 업계는 국가 전략만으로는 시장 선두에 설 수 없다고 지적한다. 혁신을 만들기 위해서는 획일적인 규제가 아닌 유연성을 갖춘 산업 생태계의 변화가 필요하다고 입 모은다. 시행 중인 주52시간 근무제

2025 무연고사 리포트
    "장사법 등 개정 필요…무연고 사망자 인식도 바꿔야"
    2만3643명. 지난 5년간 연고 없이 사망한 사람의 숫자다. 이중엔 정말 가족이 없는 게 아니라 관계의 단절, 경제적 이유로 시신 인수를 기피·거부당한 사람도 포함돼 있다. 아시아경제가 2021년 무연고 사망자들에 대한 리포트를 보도한 지 4년이 지난 현재 무연고 사망자는 더 늘었다. 무연고 사망자가 줄어들지 않는 원인과 해결방안을 찾기 위해 학계와 현장의 목소리를 들어봤다. 전문가들은 법적·제도적 보완과 함께 무연고

    무연고 사망자 관리도 제각각…사망신고 파악 못한 지자체들
    지방자치단체마다 무연고 사망자를 담당하는 부서가 제각각인 탓에 사망신고 여부조차 파악하지 못하는 등 국가 행정 통계에 심각한 구멍이 뚫린 것으로 나타났다. 지자체마다 다른 무연고사망자 전담부서30일 전국 229개 기초자치단체의 무연고 사망자 담당 부서를 전수 분석한 결과, '복지정책과'나 '사회복지과' 등 복지 관련 부서에서 업무를 총괄하는 곳은 141곳(61.6%)이었다. 나머지 88곳(38.4%)은 업무 성격이 맞지 않거나

    "뿌리 내린 나무에 봉분 흔적도 없어"…연락도 손길도 닿지 않는 '외톨이 묘지들'
    지난 10월24일 오전 경기도 파주시 광탄면에 위치 서울시립 용미리 제1공원묘지. 우거진 잡초와 수풀 사이 '무연분묘로 의심되는바 연고자께선 신고해주시길 바란다'고 쓰인 노란색 안내 팻말이 꽂혀 있었다. 팻말 뒤쪽 묘지에는 나무가 뿌리를 내려 본래 형태조차 알아보기 힘들었다. 나뭇가지를 걷어내자 그제야 봉분의 흔적이 희미하게 드러났다. 수풀을 헤치고 올라간 다른 길목도 사정은 마찬가지였다. 팻말 뒤편에 있어야 할

    사망 4년만에 '쓰레기 더미'서 발견…그들은 죽어서도 못 떠났다
    가족이나 친지 없이 홀로 생을 마감하는 무연고 사망자들이 세상을 완전히 떠나기까지 평균 21일이 걸리는 것으로 나타났다. 무연고 사망자가 급증함에 따라 화장 절차를 기다리는 시간이 길어진 데다 사망 후 오랜 시간이 지난 뒤에야 시신이 발견되는 경우가 있어서다. 사망 이후 방치되다 몇 년이 지나서야 백골 상태로 발견된 사례도 있었다. 29일 아시아경제가 최근 5년간 사망일과 화장일 파악이 가능한 전국 229개 지방자치

    "우리가 당신의 가족입니다"… 무연고자의 마지막 곁 지키는 천사들
    "잘 걸어 다니시니 너무 좋네요. 혼자 아프지 마세요." 지난달 26일 오후 1시 서울 청량리역 인근 다일복지재단의 요양보호시설 다일작은천국. 조미진 간호팀장은 복도에서 마주친 무연고자 민기동씨(82)에게 "치료 잘 받고 오셨냐. 아프면 참지 말고 꼭 말하라"며 웃었다. 군무

식품사막
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

